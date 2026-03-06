FİNANS

AJet'ten yeni kampanya! Çocuklara yüzde 30'a varan indirim

Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, çocuklu ailelere özel yaz kampanyası başlattı. Kampanya ile, belirlenen yurt dışı hatlarındaki biletler çocuklara yüzde 30’a varan indirimlerle satışa sunuldu.

Cansu Çamcı

AJet’ten yeni bir indirim haberi daha geldi. İndirim kampanyası, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere tüm çocuklu ailelere yaz tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında aynı rezervasyon (PNR) içerisinde alınan biletler; bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

YAZ BOYUNCA ÇOCUKLAR İNDİRİMLİ UÇACAK

İndirimli biletler; 1 Haziran – 31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre seyahatlerinde tek yön, gidiş-dönüş ve iç hat aktarmalı uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya biletleri, 6 Mart 2026 tarihinde saat 12:00’den 16 Mart 2026 saat 23.59’a kadar satışta olacak.

BİLET ÇEŞİTLERİ DE İNDİRİMLİ!

Kampanya süresince çocuk yolculara Basic biletlerin yanı sıra EcoJet, Flex ve Premium olmak üzere tüm bilet türlerinde de aynı oranlarda indirim sunulacak. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Anahtar Kelimeler:
indirim çocuk AJet
