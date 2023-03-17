FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri! Yetkili isimler açıkladı: Erdoğan istiyor, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı...

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri! Yetkili isimler açıkladı: Erdoğan istiyor, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı...

17.03.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine iki aydan daha az bir süre kalırken, AK Parti üzerinde çalıştığı seçim beyannamesine son şeklini vermek üzere. Söz konusu seçim beyannamesine hakim yetkili dört isim, AK Parti'nin ilk yıllarındaki ekonomi ilkelerine ve serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüşü planladığını söylerken, Mehmet Şimşek açıklaması gündem yarattı. Yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına eski başbakan yardımcısı ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını belirtti.

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri! Yetkili isimler açıkladı: Erdoğan istiyor, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı...

Mehmet Şimşek sesleri Ankara kulislerini hareketlendirdi... Seçimlere 58 gün kala ittifaklar, partiler ve adaylar çalışmalarına hız verirken gözler AK Parti'nin hazırlayacağı seçim beyannamesine çevrildi. Son şeklinin verilmek üzere olduğu belirtilen seçim beyannamesiyle ilgili ortaya çıkan detaylar ise bir anda gündem yarattı. Reuters'a bilgi veren beyannamede yetkili dört isim, AK Parti'nin ilk yıllarındaki ekonomi ilkelerine ve serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüşü planladığını söyledi. Bir hükümet yetkilisi, "AK Parti bir nevi çıkışındaki döneme, özüne dönüyor" ifadelerini kullanırken, Mehmet Şimşek iddiaları da gündem yarattı. İşte tüm detaylar....

AK PARTİ BEYANNAMESİNDE '2002' İZLERİ

AK Parti, son şeklini vermek için üzerinde çalıştığı seçim beyanemesinde sona geldi. Reuters'a bilgi veren bir hükümet yetkilisi, "Seçim beyannamesine dair çalışmalar son aşamaya geldi... Ekonomi tarafından AK Parti'nin 2002 yılı seçim beyannamesinde yer alan ekonomideki yaklaşım çok benzer şekilde yer alıyor. Yani AK Parti bir nevi çıkışındaki döneme, özüne dönüyor. Piyasa dışı uygulamalara dair hiçbir işaret beyannamede yok" dedi.

"ESKİ AK PARTİ'NİN SAVUNDUĞU İLKELER VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanname üzerinde son çalışmaları yaptığına dikkat çeken AK Partili üst düzey bir yetkili, "Seçim beyannamesi son dönemde uygulanan Yeni Türkiye Ekonomi Modeli'ne hiçbir atıfta bulunmuyor. Tamamen eski AK Parti'nin savunduğu ilkeler enflasyonla mücadele, kamuda hesap verilebilirlik, ihalelerde şeffaflık gibi çeşitli vurgular var" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İsimlerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin başına eski başbakan yardımcısı ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını belirtti. Reuters Şimşek'in uluslararası finans çevrelerinde çok saygın bir isim olduğu yorumunu yaptı.

1

"Erdoğan bir şekilde Şimşek ile ekonomideki bu sıkıntılı dönemi aşmak istiyor" diyen bir başka AK Partili yetkili ise "Şimşek şu anda bazı büyük uluslararası şirket ve fonlarda çeşitli görevlerde bulunuyor. Bir kez geldi, 11 yıl bakanlık yaptı, yeniden yapar mı bilmem? Ancak diyelim ki, AK Parti kadrolarına döndü, eminim çok ciddi sözler alacaktır... Diyebilirim ki, bürokraside üst düzey herkesin değişmesi demektir bu" dedi.

"ERDOĞAN YENİDEN ŞİMŞEK İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR"

Bir üst düzey yetkili de, "Cumhurbaşkanı ekonomide yeniden Şimşek ile çalışmak istiyor. Onun da politikalarına uygun bir beyanname yazılıyor. Taslak net şekilde, onun da itiraz etmeyeceği şekilde yazılmış durumda. Onun bakan olduğu dönemki ekonomi politikaları taslak beyannamede net olarak yazıyor. Ekonominin yönetiminde onun olmasının getireceği bir çok avantaj sıralayabiliriz. Bu konuda (görüşme için) yakın zamanda bir hamle olacaktır" diye konuştu.

12

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI İDDİASI

Bir yetkili de Erdoğan'ın Şimşek için Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini düşündüğünü söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları için 6 kurumdan tahminAltın fiyatları için 6 kurumdan tahmin
Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'
Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek ak parti

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'

'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'

5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu

5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.