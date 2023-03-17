AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri! Yetkili isimler açıkladı: Erdoğan istiyor, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı...

Mehmet Şimşek sesleri Ankara kulislerini hareketlendirdi... Seçimlere 58 gün kala ittifaklar, partiler ve adaylar çalışmalarına hız verirken gözler AK Parti'nin hazırlayacağı seçim beyannamesine çevrildi. Son şeklinin verilmek üzere olduğu belirtilen seçim beyannamesiyle ilgili ortaya çıkan detaylar ise bir anda gündem yarattı. Reuters'a bilgi veren beyannamede yetkili dört isim, AK Parti'nin ilk yıllarındaki ekonomi ilkelerine ve serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüşü planladığını söyledi. Bir hükümet yetkilisi, "AK Parti bir nevi çıkışındaki döneme, özüne dönüyor" ifadelerini kullanırken, Mehmet Şimşek iddiaları da gündem yarattı. İşte tüm detaylar....

AK PARTİ BEYANNAMESİNDE '2002' İZLERİ

AK Parti, son şeklini vermek için üzerinde çalıştığı seçim beyanemesinde sona geldi. Reuters'a bilgi veren bir hükümet yetkilisi, "Seçim beyannamesine dair çalışmalar son aşamaya geldi... Ekonomi tarafından AK Parti'nin 2002 yılı seçim beyannamesinde yer alan ekonomideki yaklaşım çok benzer şekilde yer alıyor. Yani AK Parti bir nevi çıkışındaki döneme, özüne dönüyor. Piyasa dışı uygulamalara dair hiçbir işaret beyannamede yok" dedi.

"ESKİ AK PARTİ'NİN SAVUNDUĞU İLKELER VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanname üzerinde son çalışmaları yaptığına dikkat çeken AK Partili üst düzey bir yetkili, "Seçim beyannamesi son dönemde uygulanan Yeni Türkiye Ekonomi Modeli'ne hiçbir atıfta bulunmuyor. Tamamen eski AK Parti'nin savunduğu ilkeler enflasyonla mücadele, kamuda hesap verilebilirlik, ihalelerde şeffaflık gibi çeşitli vurgular var" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İsimlerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin başına eski başbakan yardımcısı ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını belirtti. Reuters Şimşek'in uluslararası finans çevrelerinde çok saygın bir isim olduğu yorumunu yaptı.

"Erdoğan bir şekilde Şimşek ile ekonomideki bu sıkıntılı dönemi aşmak istiyor" diyen bir başka AK Partili yetkili ise "Şimşek şu anda bazı büyük uluslararası şirket ve fonlarda çeşitli görevlerde bulunuyor. Bir kez geldi, 11 yıl bakanlık yaptı, yeniden yapar mı bilmem? Ancak diyelim ki, AK Parti kadrolarına döndü, eminim çok ciddi sözler alacaktır... Diyebilirim ki, bürokraside üst düzey herkesin değişmesi demektir bu" dedi.

"ERDOĞAN YENİDEN ŞİMŞEK İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR"

Bir üst düzey yetkili de, "Cumhurbaşkanı ekonomide yeniden Şimşek ile çalışmak istiyor. Onun da politikalarına uygun bir beyanname yazılıyor. Taslak net şekilde, onun da itiraz etmeyeceği şekilde yazılmış durumda. Onun bakan olduğu dönemki ekonomi politikaları taslak beyannamede net olarak yazıyor. Ekonominin yönetiminde onun olmasının getireceği bir çok avantaj sıralayabiliriz. Bu konuda (görüşme için) yakın zamanda bir hamle olacaktır" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI İDDİASI

Bir yetkili de Erdoğan'ın Şimşek için Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini düşündüğünü söyledi.

