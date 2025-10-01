FİNANS

AK Parti'den 'esnafa emeklilik için prim günü' ve 'doğum izni' açıklaması!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, esnafa emeklilik için prim günü ve doğum izni konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, yapılan çalışmaları işaret etti. İşte detaylar...

Hande Dağ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis açılışı öncesinde CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

ESNAFA EMEKLİLİK İÇİN PRİM GÜNÜ

Güler yaptığı açıklamada "Esnafa emeklilik için prim günü ne olacak?" sorusu ile ilgili "Şu anda henüz bir yasa teklifi olarak gündemimizde yok. Meclis’imiz yeni açılıyor. Çalışma Bakanlığı’mızın çalışma yaptığını biliyoruz. Bunun Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve diğer kurumların görüşleri alınmak suretiyle ortaya bir taslak geldiğinde gündeme alırız. Şu anda elimizde teknik olarak hazırlanmış bir kanun metni teklifi yok" ifadelerini kullandı.

Güler "Teknik çalışmalar yapıldıktan sonra ancak ortaya çıkabilecektir. Bunun devamında hem emeklilik sistemimize gelecek emekli sayısı hem bunun karşılığı noktasındaki bütçe imkanları bunların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlar değerlendirildikten sonra yasa teklifi geldiğinde Genel Kurul’da, komisyonda gerekli çalışmayı yaparız" dedi.

Güler devamında şu ifadeleri kullandı:

"17 Ekim itibarıyla bütçe kanun teklifimiz TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Yapılacak planlama ile birlikte ekim sonu itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlamak üzere 2026 yılı bütçemizin ekim ayı içerisinde görüşülmeye başlanacağını söylemek isterim.

ÇALIŞMA 9 BİN GÜNDEN 7 BİN 200 GÜNE DÜŞÜRÜLMESİNE YÖNELİK Mİ?

Yok, henüz teknik çalışma Çalışma Bakanlığımız tarafından devam ediyor. Çalışmayı tamamlayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarının görüşleri alınacak. Bütçe yükü ve emeklilik sistemine getireceği durum nedir? Bunu gördükten sonra bunun bir yasa teklifi haline gelmesi lazım ki ondan sonra hayata geçirilebilsin. Şu anda Çalışma Bakanlığı’mızın etki analizleri, diğer kamu kurumlarıyla görüş noktasında çalışma devam ediyor. Ortaya henüz net bir şey çıkmış değil"

DOĞUM İZNİ NE OLACAK?

"Yarım yıl doğum izni mi geliyor?" sorusu ile ilgili ise Güler "Bakanlığımız çalışıyor. Aile Bakanlığımızın bu konuda daha etkin düzenleme olabilmesi için toplumun her kesimi ile, kadın aile derneklerimiz, sivil toplum kuruluşları nezdinde görüş ve öneri aldılar. Şu anda teknik olarak çalışma yürütülüyor. Bunun çalışma hayatına etkileri hem de kamudaki görev yapan diğer kadınlarımızın daha etkin, nitelikli çalışma hayatı içerisinde nasıl bulunacağına yönelik bir teknik çalışma yürütülüyor. Bunun kamu ayağının dışında bir de özel sektör ayağı var. Dengeyi iyi kurmamız lazım. Şu anda Bakanlığımız, ilgili milletvekili arkadaşlarımız teknik çalışma yapıyor. Çalışmanın sonucunda inşallah beklentiyi karşılayacak bir şey çıkarsa orada teklif haline getirmeyi arzu ederiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Abdullah Güler prim emeklilik Doğum izni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
emeklı olupta 365 uruç mu tusun aç emeklı 16.00tl emeklı maaşı 20.000tl en kotu ev kırası
Çalışma Bakanı çıkıyor seçim vaadizdi 7200 güne düşüreceğiz diyor bu adam çıkmış daha çalışma yapacağız belli bir şey yok diyor bu kadar insanlar insanlarla dalga geçilmez
