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AK Parti'den, Moody's'in kredi notu kararına tepki

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'B2'ye düşürmesine ilişkin, "Derecelendirme kuruluşları, sizin derdiniz nedir? Böyle bir ekonomi için nasıl bu kadar manipülatif amaçlı değerlendirmeler yapabiliyorsunuz?" dedi.

AK Parti'den, Moody's'in kredi notu kararına tepki

AK Partili Canikli, Twitter hesabından, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'B2'ye düşürmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Canikli, pandemi döneminde en az üretim ve istihdam kaybı yaşayan ekonomilerden birisinin Türkiye ekonomisi olduğunu bildirdi. Canikli, "ABD ve Avrupa Merkez Bankaları, mali yapıları bozulan bankaları kurtarmak için trilyonlarca Dolar/Euro para aktarırken, bankacılık sisteminde hiç bir problem ortaya çıkmadığı için tek kuruş kamu kaynağı kullanmak durumunda kalmayan ekonomi Türkiye ekonomisi. Tarım ürünleri başta olmak üzere tüm stratejik ürün ve hizmetlerde kendine yeten ve bu alanlarda üretim kaybı yaşamayan ekonomi Türkiye ekonomisi. Yoğun portföy yatırımı sermaye çıkışına rağmen tüm döviz taleplerini en küçük bir sorun yaşamadan karşılayan ekonomi Türkiye ekonomisi. Tek kalemde milyar dolar değerinde, tamamen yerli tasarım anahtar teslim 4 adet savaş gemisi ihraç edebilen, insansız hava aracı teknolojisinde adını en iyiler arasına yazdırarak bölgedeki dengeleri değiştirebilen ekonomi Türkiye ekonomisi. 2023 yılından itibaren milyarlarca dolarlık kaynak girişi sağlayacak doğal gaz keşiflerini üreten ekonomi Türkiye ekonomisi" ifadesini kullandı.

'SİZİN DERDİNİZ NEDİR?'

"Derecelendirme kuruluşları, sizin derdiniz nedir?" diye soran Canikli, şunları kaydetti:

"Böyle bir ekonomi için nasıl bu kadar manipülatif amaçlı değerlendirmeler yapabiliyorsunuz? Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada. Dürüst olup açıkça yazamaz mısınız? 'Akdeniz’deki haklarınızdan vazgeçmediğiniz, doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini durdurmadığınız sürece vereceğimiz notlar üzerinden algı oluşturmaya devam edeceğiz' diye. Daha inandırıcı olursunuz. Değişen bir şey yok. Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor."

DHA

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