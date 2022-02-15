AK Parti'den sağlık çalışanlarını ilgilendiren açıklama: "Ücret artışı gündemimizde"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. Elitaş konuya ilişkin açıklamasında, 'Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen görüşmede Sağlık-Sen Başkanı Durmuş'a, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI FEDAKARCA ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI GÖRMEK İSTİYOR"

Sağlık çalışanları fedakârca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, gazi meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir. Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli. Sağlık ekip işidir. Düzenlemenin adil ve kapsayıcı bir şekilde yasalaşmalıdır' dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Düzenlemeyle ilgili yakın zamanda Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim' ifadelerini kullandı



