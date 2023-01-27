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Son tarih 30 Nisan! AK Parti'den 'vergi affı' açıklaması: Kanun teklifi tamam, hepsini kapsıyor

27.01.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni borç yapılandırma paketine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kanun teklifinin tamamlandığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler; askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek" dedi.

Son tarih 30 Nisan! AK Parti'den 'vergi affı' açıklaması: Kanun teklifi tamam, hepsini kapsıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yeni borç yapılandırma paketini açıklamıştı. Vergi affı ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kanun teklifinin tamamlandığını belirtti.

Açıklamasının devamında Elitaş şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz.

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

SON TARİH 30 NİSAN

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında. Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Elitaş ak parti

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