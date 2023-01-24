FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Ehliyet, vergi affı... Erdoğan tek tek açıkladı: Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

SON DAKİKA: Ehliyet, vergi affı... Erdoğan tek tek açıkladı: Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

24.01.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılandırma haberleri son dakika: Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan vergi borçları affı, ehliyet affı, KYK borcu, sigorta primi borçları affını da kapsayan cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. Peki yapılandırma neleri kapsıyor? İşte pakete dair tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Ehliyet, vergi affı... Erdoğan tek tek açıkladı: Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 84 milyona hitap etti. Ana gündemini ekonomi, seçim ve güvenlik konularının oluşturduğu toplantıda borç yapılandırmasına ilişkin çok kritik kararlar alındı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı... Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı...

Peki borç yapılandırma paketi nedir, neleri kapsıyor? İşte kalem kalem yeni yapılandırma paketinin ayrıntıları...

para (20)

KAMU ALACAKLARININ CEZALARI SİLİNECEK

Vatandaş ve şirketlerin vergi, prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç cezaları kaldırılacak.

BORÇLARA TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Tüm borçlara belirli bir oranda güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak.

para (23)

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU DA PAKET KAPSAMINDA

Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.

2 BİN TL'NİN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNİYOR

31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin lirayı aşmayan icralık durumdaki vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklardaki borç cezaları silinecek.

para (2)

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlarİkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar
O ilde adeta altın fışkıracak! O ilde adeta altın fışkıracak!
EYT sonrası çalışacaklar için tazminat kararı! O tarih esas alınacakEYT sonrası çalışacaklar için tazminat kararı! O tarih esas alınacak
Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Sahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı

Sahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı

Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı...

Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı...

'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu

'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu

Milyonları ilgilendiriyor: SGK borç sorgulama nasıl yapılır?

Milyonları ilgilendiriyor: SGK borç sorgulama nasıl yapılır?

O ilde adeta altın fışkıracak!

O ilde adeta altın fışkıracak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.