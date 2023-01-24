SON DAKİKA: Ehliyet, vergi affı... Erdoğan tek tek açıkladı: Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 84 milyona hitap etti. Ana gündemini ekonomi, seçim ve güvenlik konularının oluşturduğu toplantıda borç yapılandırmasına ilişkin çok kritik kararlar alındı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz" ifadelerini kullandı.
Peki borç yapılandırma paketi nedir, neleri kapsıyor? İşte kalem kalem yeni yapılandırma paketinin ayrıntıları...
Vatandaş ve şirketlerin vergi, prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç cezaları kaldırılacak.
Tüm borçlara belirli bir oranda güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak.
Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.
31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin lirayı aşmayan icralık durumdaki vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklardaki borç cezaları silinecek.
Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.