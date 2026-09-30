AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın mal varlığına tedbir konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı

AK PARTİLİ HAYATİ YAZICI'NIN OĞLU MUSTAFA YAZICI'NIN MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI

Soruşturma kapsamında AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın tüm mal varlığına tedbir kararı getirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı*

FON SORUŞTURMASI SONRASI FATMA BETÜL SAYAN KAYA AK PARTİ'DEKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık yatırım yaptığı, karşılığında ise 2 milyar lirayı aşan parayı çektiği iddia edilmişti. İddiaların arından Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmişti.



Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği aktarılırken, başsavcılık tarafından iki ismin tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildiği belirtilmişti.