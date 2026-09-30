FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın mal varlığına tedbir konuldu

Fon krizinde yeni dalga! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın mal varlığına soruşturma kapsamında tedbir konuldu. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 milyar TL'lik şaibeli hisse yatırımının ortaya çıkmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya partideki görevlerinden istifa etmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın mal varlığına tedbir konuldu
Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın mal varlığına tedbir konuldu 1
Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı

AK PARTİLİ HAYATİ YAZICI'NIN OĞLU MUSTAFA YAZICI'NIN MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI

Soruşturma kapsamında AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın tüm mal varlığına tedbir kararı getirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın mal varlığına tedbir konuldu 2

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı*

FON SORUŞTURMASI SONRASI FATMA BETÜL SAYAN KAYA AK PARTİ'DEKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık yatırım yaptığı, karşılığında ise 2 milyar lirayı aşan parayı çektiği iddia edilmişti. İddiaların arından Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın mal varlığına tedbir konuldu 3
Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği aktarılırken, başsavcılık tarafından iki ismin tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildiği belirtilmişti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankaları ile ilgili yeni gelişme: TMSF'ye devredilecekTera, Destek ve Hedef Yatırım Bankaları ile ilgili yeni gelişme: TMSF'ye devredilecek
Bakan Bolat, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdiBakan Bolat, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi

Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya Hayati Yazıcı fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.