Fon soruşturmasında Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankaları ile ilgili yeni gelişme: TMSF'ye devredilecek

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçle bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurul tarafından bugün bazı kararlar alındı.

BDDK HAREKETE GEÇTİ: 3 YATIRIM BANKASI, 2 FİNANS ŞİRKETİ TMSF'YE DEVREDİLİYOR

Bu kapsamda, Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Hedef Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding AŞ'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılması kararı alındı.

Aynı şekilde, Tera Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNDEKİ BAZI PAYLARIN DEVRİ İÇİN 6 AY SÜRE

Kararlar kapsamında, Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarının, 6 ay içinde mevzuatta öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring AŞ sermayesinde sahip oldukları sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki payların da 6 ay içinde söz konusu şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi kararı alındı.

Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22, iki faktoring şirketinin faktoring sektörünün toplam aktifleri içindeki payının ise yüzde 1,45 olduğu bildirildi.

5 FİNANS ŞİRKETİYLE İLGİLİ KARARI BDDK DUYURDU

BDDK resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş. ile Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş. Hakkında Basın Duyurusu

Kamuoyunda Fon Soruşturması olarak bilinen süreç ile bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında Kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30.09.2026 tarihli ve 11576, 11577, 11578, 11579, 11580 sayılı Kararları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca;

Destek Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Altunç KUMOVA tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’ye ait %99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına,

Destek Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Altunç KUMOVA tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’ye ait %99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına,

Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Sibel GÖKALP’e ait %10, Namık Kemal GÖKALP’e ait %10, Hedef Holding A.Ş.’ye ait %41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait %30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına,

Tera Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Emre TEZMEN’e ait %95 ve Oğuz TEZMEN’e ait %0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına,

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

Altunç KUMOVA’nın %99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.’nin Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki %73,81 oranındaki paylarını altı ay içinde 6361 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devretmesine,

Emre TEZMEN ve Oğuz TEZMEN’in Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesinde sahip oldukları sırasıyla %53,01 ve %37 oranındaki paylarını altı ay içinde 6361 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devretmelerine,

Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır