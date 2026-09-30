FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fon soruşturmasında Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankaları ile ilgili yeni gelişme: TMSF'ye devredilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verdi.

Fon soruşturmasında Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankaları ile ilgili yeni gelişme: TMSF'ye devredilecek

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçle bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurul tarafından bugün bazı kararlar alındı.

Fon soruşturmasında Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankaları ile ilgili yeni gelişme: TMSF ye devredilecek 1

BDDK HAREKETE GEÇTİ: 3 YATIRIM BANKASI, 2 FİNANS ŞİRKETİ TMSF'YE DEVREDİLİYOR

Bu kapsamda, Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Fon soruşturmasında Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankaları ile ilgili yeni gelişme: TMSF ye devredilecek 2

Hedef Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding AŞ'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılması kararı alındı.

Aynı şekilde, Tera Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNDEKİ BAZI PAYLARIN DEVRİ İÇİN 6 AY SÜRE

Kararlar kapsamında, Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarının, 6 ay içinde mevzuatta öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring AŞ sermayesinde sahip oldukları sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki payların da 6 ay içinde söz konusu şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi kararı alındı.

Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22, iki faktoring şirketinin faktoring sektörünün toplam aktifleri içindeki payının ise yüzde 1,45 olduğu bildirildi.

Fon soruşturmasında Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankaları ile ilgili yeni gelişme: TMSF ye devredilecek 3

5 FİNANS ŞİRKETİYLE İLGİLİ KARARI BDDK DUYURDU

BDDK resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş. ile Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş. Hakkında Basın Duyurusu

Kamuoyunda Fon Soruşturması olarak bilinen süreç ile bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında Kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30.09.2026 tarihli ve 11576, 11577, 11578, 11579, 11580 sayılı Kararları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca;

  • Destek Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Altunç KUMOVA tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’ye ait %99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına,

Fon soruşturmasında Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankaları ile ilgili yeni gelişme: TMSF ye devredilecek 4

  • Destek Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Altunç KUMOVA tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’ye ait %99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına,
  • Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Sibel GÖKALP’e ait %10, Namık Kemal GÖKALP’e ait %10, Hedef Holding A.Ş.’ye ait %41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait %30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına,
  • Tera Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Emre TEZMEN’e ait %95 ve Oğuz TEZMEN’e ait %0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına,

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

  • Altunç KUMOVA’nın %99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.’nin Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki %73,81 oranındaki paylarını altı ay içinde 6361 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devretmesine,
  • Emre TEZMEN ve Oğuz TEZMEN’in Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesinde sahip oldukları sırasıyla %53,01 ve %37 oranındaki paylarını altı ay içinde 6361 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devretmelerine,
  • Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdiBakan Bolat, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 605 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 605 bin liraya yükseldi

Anahtar Kelimeler:
tmsf tera yatırım fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.