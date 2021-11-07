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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması

07.11.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın yüzünü güldürecek bir rakam olacak" açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı canlı yayın programında asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı.

"VATANDAŞIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK BİR RAKAM OLACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, şunları ifade etti:

"Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın yüzünü güldürecek bir rakam olacak. Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını gidecek bir rakam olacak."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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