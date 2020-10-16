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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir çalışmamız var. Tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. Sicil affı çalışmamız yok" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Muş yaptığı açıklamada "Yurt içinde de döviz, altını bulunanları, bunların resmi deftere kaydedilmesi durumunda yine vergi aranmayacaktır. Süresini de 30 Haziran 2020'ye kadar şu an itibariyle belirlemiş durumdayız. İstedikleri kadar getirebilirler, rahat bir şekilde Türkiye'ye transferini gerçekleştirip vergiye tabii olmadan kayıt altına alabilirler." dedi.

'VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRMA ÇALIŞMAMIZ VAR'

Vergi yapılandırmasına ilişkin Muş "Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız." açıklamasında bulundu.

Yapılandırmaların nasıl yapılacağına dair Muş "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

SİCİL AFFI GELECEK Mİ?

Uzun süredir beklenen sicil affına ilişkin Muş "Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil." dedi.

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