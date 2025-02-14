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AK Parti kongresi öncesi açıklama geldi! 'O bakanlık ikiye ayrılıyor' haberlerine son nokta konuldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.02.2025 10:41
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AK Parti 23 Şubat'ta büyük bir kongre düzenleyecek. Bu kongrede bazı bakanlıkların ayrılacağı da ifade edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da ayrılacağı konuşuluyorken konu ile ilgili detaylara ulaşıldı.

AK Parti kongresi öncesi açıklama geldi! 'O bakanlık ikiye ayrılıyor' haberlerine son nokta konuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu sonrasında bakanlıkların bölünmesine ilişkin raporu ve partisinin olağan kongresi için kampa gireceği biliniyordu. Gözler AK Parti'nin 23 Şubat'ta yapacağı büyük kongreye çevrilmişti.

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KONGRE ÖNCESİ KONUŞULMAYA BAŞLANDI!

Büyük kongre öncesinde bazı bakanlıkların ayrılacağı ve görev değişiklikliklerin olacağı konuşuluyordu. CNBC-e'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçmişte olduğu gibi Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılacağı ayrıca, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman Bakanlıklarının bölüneceği belirtilmişti.

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HAZİNE BAKANLIĞI İKİYE Mİ BÖLÜNECEK?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın hazırladığı çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağı ifade edildi.
Hazine kaynakları ise ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığına dikkat çekerek, böyle bir dönemde bakanlığın ikiye bölünmesinin söz konusu olmadığını dile getirdiler.

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı ak parti
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