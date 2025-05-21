AK Parti'li Zeybekçi'den dikkat çeken 19 Mart yorumu! "Süreç tabii ki ekonomiye zarar verdi"

AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşlerin Sorumlu Nihat Zeybekçi, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Sorgusuz Sualsiz' programına konuk oldu. 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan sürece ve ekonomiye yansımalarına değinen Zeybekçi, "19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna “vermedi” demek söz konusu olamaz." dedi.

En düşük emekli maaşına da değinen Zeybekçi, 15 bin TL olan tutarın yetersiz olduğunu belirtirken, "Bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil." diye konuştu.

"TÜRKİYE DÜNYANIN 17. BÜYÜK EKONOMİSİ"

Enflasyonla mücadelenin süregeldiğini belirten Zeybekçi, "Türkiye çok büyük bir ülke. Nominal değerlere göre dünyanın 17. büyük ekonomisi, satın alma gücüne göre de dünyanın 11. büyük ekonomisi. Ekonomik olarak rahat bir ortamda mıyız? Hayır. Enflasyonla mücadelede süregelen bir süreç yaşıyoruz." diye konuştu.

"19 MART SÜRECİ EKONOMİYE ZARAR VERDİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinin ekonomiyi etkilediğini belirten Zeybekçi, "19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna “vermedi” demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz" dedi.

"ÜLKENİN 4 - 5 TRİLYON DOLAR KAYBI VAR"

Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Zeybekçi, "Terörle yürüyemiyoruz, bunu gördük. Kimine göre 4 Trilyon kimine göre 5 Trilyon dolar civarında, bu ülkenin terörle ilgili kayıplarını hesaplamaya çalışıyoruz. Bunlar olmasaydı ve bu kadar para Türkiye'ye harcanmış olsaydı bu nesiller farklı bir yerde olurdu. İnsanlar daha mutlu olurdu. O yüzden bu süreci (Terörsüz Türkiye) ben olumlu buluyorum" ifadelerini aktardı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KESİNLİKLE YETERLİ DEĞİL"

Dar gelirli, asgari ücretli, emekli ve memurların ne zaman rahatlayacağı sorularına da değinen Zeybekçi şunları söyledi;

"Bugün en düşük emekli maaşı 15 bin lira. Bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Bununla insanlar çok zor imkanlarla yaşıyor. Bunu 15 bin lira değil de 100 bin lira yapsak ne olur? Para basarak, para dağıtarak insanların refahını yükseltseydik, onları daha fazla tüketebilir hale getirseydik bugün dünyada açlık olmazdı. Hemen hemen her ülkenin de Merkez Bankası vardır, basarlardı parayı ve bütün problemleri çözerlerdi.

Siz vatandaşın alacağı yumurta sayısını et miktarını artırmadığınız sürece, diğer tüketim maddelerinin miktarlarını atırmadığınız sürece dağıttığınız para otomatik olarak enflasyon olarak yansır. Şu an asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı derhal kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı. "