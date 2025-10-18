FİNANS

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor! Uzman isim asgari ücret için 'Kehanet olmaz' deyip rakam verdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi kanunları ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulduğunu duyurdu. 36 maddelik düzenlemede, ev sahiplerinden, araç alım-satımına kadar pek çok detay bulunuyor. Düzenlemenin 1 Ocak 2026'da hayata geçirilmesi bekleniyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Meclis'e sunulan vergi kanununu katıldığı YouTube yayınında değerlendirdi.

Ezgi Sivritepe

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan torba yasa teklifi büyük yankı uyandırdı. Pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa teklifinin içinde 36 madde bulunuyor; söz konusu düzenlemesinin 1 Ocak 2026'da hayata geçirilmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından duyurulan torba yasanın içinde bazı meslek gruplarından yıllık harç alımı, imalat dışındaki sektörlerde prim teşvikinin düşürülmesi, araç alım-satımında nispi tutar uygulamasına geçilmesine kadar birçok detay bulunuyor.

AK Parti Meclis e sundu: 2026 vergiler ile geliyor! Uzman isim asgari ücret için Kehanet olmaz deyip rakam verdi 1

TORBA YASADA NELER VAR?

Meclis'e sunulan torba yasada öne çıkan maddeler ise şu şekilde:

  • Emekli, mamul, dul ve yetimler hariç mesken kira gelirlerindeki istisnanın kaldırılması
  • Konut alımında konut kredi faizi kira gelirinde düşürülmeyecek
  • Dördüncü dönem geçici vergi beyanı geri gelecek. 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanacak
  • Tapu harcındaki vergi ziyaı cezası %25’ten %100’e çıkacak
  • Portföyünün en az yüzde 51’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları için vergi geliyor.
  • Ruhsatla çalışan bazı meslek gruplarına yıllık harç uygulaması gelecek. Büyükşehir sınırlarında olup nüfusu 30.000’in üzerinde olan yerlerde bu tutarlar bir kat artırımlı uygulanacak.
  • Araç tescil ve devirlerindeki noter harcı için maktu tutardan nispi tutar uygulamasına geçiliyor. Belirlenen maktu tutardan (1.000 TL) az olmamak üzere binde 2 harç alınacak
  • Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücret artışlarına sınır gelecek
  • İmalat sektöründeki 4 puanlık prim teşviki 2 puana düşürülecek
  • Genel aydınlatma giderlerinde belediyelerin payı artırılacak

Yıllık harç alınacak bazı meslek grupları ise şu şekilde:

Kuyumcu 30.000 TL, galerici 20.000 TL, emlakçı 20.000 TL, muayenehane açan doktor, 20.000 TL, diş hekimi 20.000 TL harç ödeyecek

AK Parti Meclis e sundu: 2026 vergiler ile geliyor! Uzman isim asgari ücret için Kehanet olmaz deyip rakam verdi 2

KİRA İSTİSNASINA DÜZENLEME

Nevşin Mengü'nün YouTube programına katılan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, torba yasayı değerlendirdi. Bingöl, kira gelirlerindeki istisnaların kaldırılması ile ilgili şunları söyledi:

"Yani bu yıl kira geliri beyannamenizi verirken son kez bu istisnadan 47.000 TL'lik bu istisnadan faydalanacaksınız. 2026'dan sonra bu torba yasağı mecliste kabul edilirse 1 Ocak 2026'dan sonra elde edeceğiniz kiralarda artık istisnayı dikkate almayacaksınız. Böyle bir istisna olmayacak. Birkaç hususi durum dışında işte emekli aylığı, dul yetim aylığı, malul aylığı alanlar haricindekiler. Kira geliri elde eden vatandaşlar örneğin aylık yıllık ortalama bir kira 1,5 kirasını vergi olarak devlete öderdi. Ortalama buna denk geledi. Artık bu istisnadan vazgeçilmesiyle birlikte yaklaşık iki kirayı devlete vergi olarak ödeyecek, 2026'dan sonra"
AK Parti Meclis e sundu: 2026 vergiler ile geliyor! Uzman isim asgari ücret için Kehanet olmaz deyip rakam verdi 3

"DAHA FAZLA VERGİ ÖDENECEK"

Kirayı verilen evin, konut kredisi ile alımında, konut kredisinin faizlerini gerçek kira gideri yöntemini seçtiğinde kira gelirinden düşebiliyordu. Söz konusu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda bu ihtimalin olmayacağını belirten Bingöl, "Bu yasa diyor ki artık faizlere de düşemeyeceksin. Yani bu da yine doğal olarak dolaylı yoldan daha fazla vergi ödemesinin yolunu açıyor. Vatandaşın kira geliri elde eden vatandaşlar için" ifadelerini kullandı.
AK Parti Meclis e sundu: 2026 vergiler ile geliyor! Uzman isim asgari ücret için Kehanet olmaz deyip rakam verdi 4

Araç alım satımında yapılacak olan düzenleme ile ilgili Bingöl, şunları açıkladı:

Araç alım - satımlarında ister sıfır araçta ister ikinci elde noterde bin TL'den az olmamak kaydıyla maktu harçtan vazgeçilip nisbi harca geçildi. Yani binde ikisi kadar alım satım bedelinin binde ikisi kadar artık nisbi harç uygulanacak. Örneğin, bugün geldim arabamı satıyorum sen de alıyorsun. İkinci el bir araç 2 milyon. Torba yasa Meclis'ten geçerse biz bu aracı noterden alıp satarken bunun binde 2'si yani 4 bin TL harç ödeyeceğiz"
AK Parti Meclis e sundu: 2026 vergiler ile geliyor! Uzman isim asgari ücret için Kehanet olmaz deyip rakam verdi 5

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılı bütçe planlamasının Meclis'e geldiğini kaydeden Bingöl, "2026 yılında bizlerden 15,6 trilyon lira vergi toplayacaklar" dedi.
AK Parti Meclis e sundu: 2026 vergiler ile geliyor! Uzman isim asgari ücret için Kehanet olmaz deyip rakam verdi 6

Bingöl, bütçe planlamasından asgari ücretin ne kadar olabileceğini de hesapladığını belirterek şu cümleleri kurdu:

"2026 merkezi yönetim bütçesi bize bazı ipuçları veriyor. Bu ipuçlarından bir tanesi de vergi harcamasındaki artışın aslında asgari ücret istisnasından kaynaklı olarak asgari ücret artışına yansıyacak oranını da veriyor. Asgari ücrette önümüzdeki yıl yapılacak artışın yüzde 18 ile yüzde 22 arasında olacağını, bunun da yansımasının net asgari ücrette 26 bin TL ile 27 bin TL civarında olacağını buradan söylemiş olmak kehanet olmaz"

