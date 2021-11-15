Ak Parti MYK toplanıyor! 2022 asgari ücret zammı konuşulacak

AK Parti MYK 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. Asgari ücret zammı ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalar son günlerde gündemden düşmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Asgari ücretli çalışanımızı, memurumuzu enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise hem asgari ücret hem de 3600 ek göstergeyle ilgili önemli duyurular yapmıştı.

GÖZLER BUGÜN TOPLANACAK MYK'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi ilk kez parti kurmaylarıyla birlikte değerlendirecek. Öte yandan toplantının gündeminde dış politikanın yanı sıra iç politika ve ekonomi de masaya yatırılacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Toplantıda Meclis'te görüşmeleri devam eden bütçe görüşmeleri takvimine ilişkin kurmayları bilgilendireceği öğrenildi.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MASADA

2022 yılında öncelikli olarak ele alınacak yasal düzenlemeler de masada olan bir diğer başlık olacak.

Yargı paketini ve 3600 ek gösterge düzenlemesini 2022 takvimi içerisinde çıkarmayı planlıyor.

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ DESTEĞİ

Toplantıda kurmaylar, hükümetin koronavirüs kapsamında özellikle küçük esnafa verdiği desteğin sahadaki yansımalarını anlatacak.

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI DA MASADA

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalar gelmişti. Erdoğan, "Ülkemizin imkanları genişledikçe, diğer emekçilerimiz gibi memurlarımızın da bundan istifade etmesini sağlıyoruz. Hamd olsun, bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.

3600 EK GÖSTERGE 2022 SONUNA YETİŞECEK

Erdoğan 3600 ek göstergeye ilişkin, "Öğretmenler başta olmak üzere, personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" demişti.

BAKAN BİLGİN: SONUÇLANDIRMAK ÜZEREYİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.

