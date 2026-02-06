FİNANS

AK Parti’nin gündemi emekli maaşları! Komisyon kuruldu: O tarihe dikkat

Fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyen arasında maaş adaletsizliğin oluşması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlık, emeklilik sistemi ve maaşlar için komisyon kurdu. Buna göre, maaş adaletsizliğine yönelik çalışmalar yapılacak. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Emekli aylığı alanlar arasında fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyen arasında bir farkın kalmamış olması sisteme yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. AK Parti ise emeklilik sistemindeki tartışılan noktaları ele aldı.

HÜKÜMETİN GÜNDEMİ: EMEKLİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, AK Parti yönetimi nezdinde sistemle ilgili neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunuluyor. AK Parti genel merkez bünyesinde strateji kurulunda da emekli maaşları konusunda değerlendirmeler yapılarak, mevcut sistemin yeniden ele alınmasına ilişkin görüşler dile getirildi.
Her zam döneminde en düşük emekli aylığı alanların sayısının artması ve gelir adaletsizliğine yol açması nedeniyle yeni bir formül arayışına girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emeklilik sistemi ve emekli maaşlarına ilişkin bir komisyon kuruldu.
“MAKAS GİDEREK KAPANIYOR”

AK Parti kurmayları emekli maaşları ile ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle yaptı:

“Biz geldiğimizde en düşük emekli aylığı asgari ücretin 1,5 katıydı. Bu denge bozuldu. Şu anda hem partinin hem de hükûmetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi yapılıyor. Emekliler arasında yüksek prim ödemesine rağmen aylıklarının giderek en düşük emekli aylığına yaklaştığına dair haklı serzenişler var. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez”
TEMMUZ AYINA DİKKAT!

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının yeterli olmadığını belirtti ve artışların enflasyon dengesi gözetilerek gerçekleştirildiğini kaydetti.

Devletin geliri artmadan kalıcı refaha ulaşılamayacağını kaydeden Elitaş, Temmuz ayında emeklilerle ilgili yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini kaydetti.

