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AK Parti’nin önemli ismi tarih verdi: Milyonlarca çalışanın beklediği haber! Taşeron ve sözleşmeliye kadro…

01.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda çalışan 500 bini aşkın sözleşmeli personel ve taşeron işçiler Meclis’in açılmasıyla kendileri için yapılacak düzenlemeleri heyecanla beklemeye başladı. Açıklamalar ise peş peşe geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay taşeron işçilerin tamamının devlet çatısı altında toplanması çağrısında bulundu. Ak Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu ise, “Hepsini değiştireceğiz ve onları daimi olarak sürekli çalışır hale getirebilecek düzenlemeyiz yıl sonuna kadar yasalaştıracağız” dedi.

AK Parti’nin önemli ismi tarih verdi: Milyonlarca çalışanın beklediği haber! Taşeron ve sözleşmeliye kadro…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama yılına başlamasının ardından gözler kadro bekleyen sözleşmeli çalışanlara ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) durumuna çevrildi. Ekonomi yönetimi ve sendikalardan milyonların beklediği düzenlemelere ilişkin açıklamalar art arda geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, tüm taşeron işçilere kadro verilmesini ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) tamamının yasa kapsamına alınmasını istediklerini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu ise ilgili düzenlemenin Ekim ayı içerisinde Meclis'e geleceğini belirtti.

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“CUMHURBAŞKANINA SUNULMA AŞAMASINDA”

Milyonlarca kişi yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 516 bin sözleşmeli personelin mevcut olduğunu kadro konusunda çalışmanın Cumhurbaşkanına sunulma aşamasında olunduğunu belirtmişti. Konuya ilişkin bir açıklamada AK Parti cephesinden geldi.

AK PARTİDEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

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AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu ise TGRT’ye yaptığı açıklamada, kadro bekleyen sözleşmeli ve geçici personellere müjde verdi. “Ekim ayında sözleşmeli personelle ilgili düzenlemeyi Meclis gündemine getireceğiz" diyen Akbaşoğlu, geçici kadrodaki persoenllerin de yeni düzenlemeyle sürekli çalışır hale getirileceğini belirterek konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ve 4B kapsamında 500 binden fazla personel var. Ayrıca, daha önce 1 milyona yakın taşeronu kadroya geçirmiştik. Orada statüleri gereği dışarıda kalan 90 bine yakın kişi vardı. Şimdi onlarla da ilgili bir düzenlemeyi de gündeme getireceğiz. Bunlar içerisinde 9-10 ay çalışıp ilgili kanun gereği 2 ay çalışma hayatına son veren geçici personel var, bunların hepsini değiştireceğiz ve onları da daimi olarak, sürekli çalışır hale getirebilecek düzenlemeyiz yıl sonuna kadar yasalaştıracağız.”

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“HERKESİ DEVLET ÇATISI ALTINA ALIN”

Çalışma hayatındaki güncel sorunlara değinen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Şimdi ne var Türkiye'nin gündeminde? Vergiyi konuşuyoruz. Diyoruz ki 'Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin.' Vergiyle ilgili geçen hafta bir girişim yaptık. 3-5 senedir konuşuyoruz. Ülkenin gündeminde tutmaya devam ederiz ta ki çözülene kadar. Neyi konuşuyoruz? 2018'de 700 bine yakın taşeron işçi kadroya geçti, KİT'ler kaldı. 70 bin kişi var, bunları kadroya geçirin. Şimdi bunlara 'tamam' diyorlar ama bir o kadar daha adam aldılar. Haydi KİT'leri bir ay sonra kadroya geçirdiniz, onun dışında kiralık araçlar, ambulanslar var, aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Bunlar kalacak. Yine bunları konuşmaya devam edeceğiz. Talebimiz, bir tane taşeron dışarıda kalmadan hepsini devletin çatısı altına alın. EYT ile ilgili bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın. Geçici işçilerle ilgili sorunun zannediyorum önümüzdeki günlerde büyük bölümünü çözeriz. Bir tane geçici işçi dışarıda kalmasın” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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PROMOSYON ÇAĞRISI

İşçilerin sorunlarının çözümü için takipçi olacaklarını vurgulayan Atalay, bankaların maaş promosyonlarının güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Atalay, tarımın olmadığı yerde hiçbir şeyin öneminin bulunmadığını belirterek, dünyanın en büyük araştırma-geliştirme sistemlerinin Türkiye'de olduğunu ancak sağlıklı çalıştırılmadığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli personel
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