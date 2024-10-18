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  4. AK Parti Noterlik Kanunu için TBMM'ye teklif sundu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Teklifimizin içerisinde noterlere esnek çalışma düzeni getiriliyor"

AK Parti Noterlik Kanunu için TBMM'ye teklif sundu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Teklifimizin içerisinde noterlere esnek çalışma düzeni getiriliyor"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.10.2024 15:23
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AK Parti, Noterlik Kanunu'nun da aralarında bulunduğu 12 kanunda değişiklik öngören 23 maddelik teklifini TBMM'ye sundu. Konu ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, noterlere esnek çalışma saatlerinin getirileceğini ifade etti. Ayrıca kanun teklifinde casusluk suçlarıyla daha iyi mücadele edebilmek için Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suç ihdas ediliyor.

AK Parti Noterlik Kanunu için TBMM'ye teklif sundu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Teklifimizin içerisinde noterlere esnek çalışma düzeni getiriliyor"

Noterlik Kanunu'nun da aralarında bulunduğu 12 kanunda değişiklik öngören 23 maddelik teklif, AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklifle noterlere esnek çalışma modeli getirilecek. Teklife ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifimizin içerisinde noterlere esnek çalışma düzeni getiriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş dönemde verdiği iptal kararları da yeniden düzenlenecek" dedi.

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CASUSLUK İLE İLGİLİ YENİ MADDELER EKLENİYOR!

Kanun teklifi ile casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suç ihdas ediliyor. Yapılması öngörülen düzenlemeyle, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işlenmesi yaptırıma bağlanıyor.

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilecek. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunacak.

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Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlı olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Noter Abdullah Güler
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