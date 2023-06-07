AK Parti 'Önceliğimiz' dedi, tüm gözler asgari ücret zammında! Dolar 23 TL'yi gördü, asgari ücret için rakamlar netleşmeye başladı...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrette ara zam süreci başlarken vatandaşlar, hem kulislerde konuşulan rakamları hem de sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Her asgari ücret zammı döneminde tüm Türkiye'de gözler asgari ücret tespit komisyonunun toplantılarına çevriliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası verdiği mesajla sürecin başlayacağı netlik kazandı. İşte yeni asgari ücret ve asgari ücret zammıyla alakalı yeni gelişmeler...

"HENÜZ O DAVET GİTMEDİ"

Asgari ücrette ara zam sürecine ilişkin CNN Türk canlı yayınında Gülşen Coşkun, "Öncelikle bu sürecin başlaması için taraflara bir davet gitmesi gerekiyor asgari ücret tespit komisyonunun toplanması için. Henüz o davet edindiğimiz bilgilere göre gitmedi. Bunda şunun da payı var aslında; masadaki dağılıma bakıldığında bir tarafta işveren var, TİSK temsil ediyor işvereni, bir tarafta işçi var, işçiyi temsil eden de TÜRK-İŞ, aynı zamanda TÜRK-İŞ bir süredir HAK-İŞ ile hareket ediyor, bu süreçte de hareket etmesi gerekiyor, bir tarafta da hükümet temsilcileri var. Masanın tarafları, işveren ve işçi tarafı Cenevre'de ILO'nun toplantıları var oradalar, o toplantılar sonlandıktan sonra Ankara'ya gelmeleri bekleniyor ve sonrasında aslında sürecin davetle birlikte başlaması bekleniyor. Ama henüz o davet edindiğimiz bilgilere göre henüz gerçekleşmedi ama kısa sürede olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü dün Cumhurbaşkanı yeni kabineyle birlikte ilk toplantısının ardından yaptığı açıklamada 'çalışmalar başlıyor' vurgusu yapmıştı. İşte artık bu nedenle ara zamma ilişkin sürecin başlayacağı kesinleşmiş oldu en azından. Bu önemli bir detaydı" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM SÜRECİ NASIL OLACAK?

Coşkun devamında "Peki, süreç bundan sonrasında ilişkin olarak yani o taraflar toplantıya çağrıldıktan sonra nasıl olacak? Öncelikle ilk toplantıda her zaman olduğu gibi yine bir takvimin belirlenmesini bekliyoruz biz. Aslında süre de zaman daralmış oluyor. Biraz haziran sonu, temmuzun başına yaklaştıkça bu sürecin biraz daha hızlanması bekleniyor. Bir tarafta arada kurban bayramı var. Onun için takvim biraz da sıkışıklaşmaya başladı da diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"BAZI SİNYALLER VAR"

Sonrasında Coşkun, "Şöyle olacak; taraflar taleplerini masaya getirecekler, öncelikle takvim belirlenecek, sonrasında kim ne talep ediyor, her zaman olduğu gibi bunlar masaya gelecek ve pazarlık bunun üzerinden başlayacak, henüz bir resmi açıklama bir talep masaya getirilmedi tabii ki çünkü toplantı da başlamadı ama genel çerçeveyle bakıldığında bazı sinyaller var, onları aktarabiliriz şu anda." ifadelerini kullandı.

'500 DOLAR' VURGUSU: 'MEVCUT KURLA BAKILDIĞINDA 11 BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLECEĞİ YORUMLARI VAR'

Coşkun açıklamasında "Hükümet cephesine bakalım öncelikle. Önemli açıklamalar vardı, kabine değişiminden hemen önce eski bakan Vedat Bilgin, bir vurgu yapmıştı. Özellikle 500 dolar vurgusu vardı, asgari ücretin 500 dolara yaklaşabileceği yönünde. Şimdi mevcut kurla da bakıldığında bu durumda 11 binin üzerine çıkabileceği yorumları var bir tarafta. Mevcut asgari ücret nette 8 bin 500 TL." dedi.

İŞVEREN TARAFI ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYECEK?

Ardından Coşkun, "Peki işçi ve işveren ne diyecek ya da ne diyebilir? İşveren tarafına baktığımızda geçmiş dönemki asgari ücret toplantılarına baktığımızda işveren genellikle şunun vurgusunu yapıyor; dengeli bir dağılım olmalı, evet işçi bir taraftan korunmalı ama işveren de korunmalı, ekonomik gidişata bakılmalı, istihdamın devamı için bu gerekli vurgusunu her zaman yaptı işveren. Yine yapacağını tahmin ediyoruz biz. Henüz net bir rakam getirmeden önce genel çerçevenin yine böyle çizilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İŞÇİ TARAFI ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYECEK?

Değerlendirmelerine devam eden Coşkun, "İşçi tarafı peki ne diyecek? Orada da bir gösterge var aslında. Şöyle ki; TÜRK-İŞ her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyor, bunun rakamlarını açıklıyor. Geçtiğimiz aya ilişkin yaptığı açıklamada da o rakam şöyle çıkmıştı; bekar bir işçinin çalışanın aylık yaşam maliyeti 13 bin 440 TL'ye ulaştı demişti TÜRK-İŞ yaptığı açıklamaya göre. Elde bu veri varken bir sinyal olabilir diye en azından söyleyebiliriz. Tabii ki o rakamlar ve süreç o asgari tespit komisyonunun masasında, pazarlık sürecinde netleşecek ama şimdi mevcuttaki durum böyle, eldeki veriler sinyaller de bu şekilde. Gözümüz kulağımız bundan sonra ilk olarak ne zaman toplanacağında, pazarlığın ne zaman biteceğinde ve ne kadarlık bir ara zammın olacağında olacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz çalışmalarına başlıyor." demişti.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI: 'İLK YAPACAĞIMIZ İŞLERDEN'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise son açıklamasında "İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir. Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak. Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak. Ne vaadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ara zam süreci sonrası netlik kazanacak olan yeni asgari ücrete ilişkin farklı rakamlar da konuşuluyor. Hemen hemen herkes, asgari ücret zammını merak ederken son yıllarda bilindiği üzere artan enflasyon sebebiyle asgari ücret zammı yılda iki defa yapılıyor. Bu doğrultuda da 2023 yılının Temmuz ayında asgari ücrete güncelleme yapılacak.

FATİH PORTAKAL'DAN ASGARİ ÜCRET İÇİN '11.500 TL' SÖZLERİ

Özellikle gazeteci Fatih Portakal'ın 'kulis bilgisi' olarak paylaştığı asgari ücret rakamı dikkatleri üzerine çekmişti. Portakal konuşmasında, hükümet kaynaklarından bildi edindiğini, yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etmişti. Öte yandan hükümet tarafından işverene de bir kolaylık sağlanacağını muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını aktarmıştı.



