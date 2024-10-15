AK Parti 'savunma payı' kesintisini yeniden gündemine aldı... Ekonomi kurmayları bir araya geldi!

AK Parti'nin geçtiğimiz cuma günü savunma sanayisinin desteklenmesi için 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira tutarında katılım payı kesilmesine ilişkin düzenleme AK Parti Meclis Grubu tarafından yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, ilgili kanun teklifi bugün saat 15.30'da görüşülmeye başlanacak. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Gelen tepkiler üzerine AK Parti ekonomi kurmayları tarafından yeniden değerlendirilmeye başlandı.

AK Parti kaynakları, yasa teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından vatandaşların bankalara limit düşürülmesinde artış yaşanmaya başlandı ve AK Parti'nin ne kadar başvuru olduğu konusunda bankalardan bilgi istendiğini kaydedildi.

BUGÜN DEĞİŞİKLİĞE GİDİLEBİLİR

Bankalaradan gelecek veriler doğrultusu sonucunda yeni bir analizin yapılacağı da belirtildi. 100 bin lira kredi kartı limiti ya da 750 lira katkı payında bir değişiklik yapılması noktasında bir sonuca varılırsa yasa teklifinin bugün Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında verilecek önergeyle değişikliğe gidilecek.

13 MİLYAR GELİR GELECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Meclis Plan Bütçe Komisyonuna gönderilen etki analizinde 100 bin lira ve üstü limitli kredi kartlarından alınacak 750 liralık paydan 13.1 milyar liranın 2025 yılında Savunma Sanayi Destekleme Fonuna aktarılması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV’de yaptığı açıklamada, "Alınacak pay Savunma Sanayii Fonu'na gidecek. Çelik kubbe inşaa edilecek. Bunlar kaynak gerektiren pahalı sistemler. Tartışmalara saygılıyız. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek" dedi.