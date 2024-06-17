AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrete ara zamda bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı ara zamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından asgari ücrete ara zam kulisleri hareketlenirken bir gelişme de AK Parti ve CHP'nin bayram buluşmasında yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, "Asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Umarım bu bayramda böyle bir müjdeyi AK Parti olarak sizler tüm asgari ücretlilere verirsiniz."

CHP ve MHP heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye ayrı ayrı ziyarette bulundu. Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında AK Parti'yi CHP ve MHP heyetleri ziyaret etti. Ziyaretçiler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE BAYRAM ZİYARETİ

AK Parti'yi ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Bayram tebriklerinin dile getirilmesinin ardından konuşan Belgin Uygur, Gazze'de devam eden soykırımın gölgesi altında bayramı buruk bir şekilde idrak ettiklerini belirtti.

AK PARTİLİ UYGUR'DAN GAZZE MESAJI

Bayramın, Gazze ve bütün mazlum coğrafyadaki insanların kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Uygur, "Gazze'de yaklaşık 37 bin masum sivil, kadın, çocuk, katliama uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde soykırımın bir an önce durması uluslararası hukukun işlemesi, insani yardımın ve Filistin'de iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARINI GÜNDEME GETİRDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da gönüllerin, hem Türkiye'de hem de dünyada herkesin bayramları bayram tadında yaşamasını istediğini dile getirdi. Öncelikle ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşların büyük çoğunluğunun bayramı bayram tadında yaşayamadığına dikkati çeken Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Maalesef vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, 'hani eski bayramlar vardı ya' diye başlayan cümleleri kurmak durumunda kalıyorlar. Dedeler, nineler, ellerini öpmeye gelen küçük çocuklara bir harçlık verebilmek istiyorlar. Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz nedeniyle şu anda küçük bir azınlık tatil beldelerine ulaşabiliyor, AVM'leri doldurabiliyor ama büyük çoğunluk maalesef asgari ücretinin düşük seviyesi ve en düşük emekli aylığının geçinebilme sınırının çok altında olması nedeniyle büyük bir sıkıntı içindeler. Bayramları daha güzel yaşayabilmek, çocukların yüzünde tebessüm olması içim mutlaka Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmesi gerekiyor."

Yavuzyılmaz, Gazze konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünya liderlerine yaptığı çağrı ve onlara gönderdiği mektupların olduğunu anımsattı. Liderlere gönderilen mektupların karşılık bulmaya başladığını ifade eden Yavuzyılmaz, Filistin'i tanıyan ülke sayısının daha da artmasıyla yaşanan sorunun ortadan kalkacağına inandığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da yaşanan Kovid-19 süreci, Ukrayna-Rusya Savaşı ve büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremleri nedeniyle vatandaşların fiyat artışlarından etkilendiğini kaydetti.

"EKONOMİK ANLAMDA OLUMLU VERİLER GELMEYE BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman "vatandaşımıza enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediğini anlatan Uygur, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın şartlarının gelişmesi noktasında devlet bütün imkanlarını kullandı, bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Ekonomik anlamda olumlu veriler gelmeye başladı. Uyguladığımız ekonomik politikanın vatandaşımıza yansıyan olumlu etkilerini görmeye başladık. Bizim kadrolarımız buna muktedir, irademiz de kabiliyetimiz de var. Vatandaşımızın refah seviyesini yükseltmek, hayat pahalılığından en az düzeyde etkilenmelerini sağlamak için bütün gayretimizle mücadelemize devam edeceğiz."

ASGARİ ÜCRETE İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI: "UMARIM BÖYLE BİR MÜJDEYİ AK PARTİ OLARAK SİZLER TÜM ASGARİ ÜCRETLİLERE VERİRSİNİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz ise "Önümüzdeki süreçte asgari ücrette iyileştirme yapılması konusunda vatandaşımızın büyük bir beklentisi var. Asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Umarım bu bayramda böyle bir müjdeyi AK Parti olarak sizler tüm asgari ücretlilere verirsiniz." dedi.

(AA)





