FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrete ara zamda bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrete ara zamda bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete artış için milyonlar en küçük sinyali bile takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından AK Parti ve CHP heyetlerinin bayram buluşmasında asgari ücret ve emekli maaşları yeniden gündem oldu. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti'ye asgari ücretin artırılması çağrısında bulundu.

AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrete ara zamda bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı ara zamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından asgari ücrete ara zam kulisleri hareketlenirken bir gelişme de AK Parti ve CHP'nin bayram buluşmasında yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, "Asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Umarım bu bayramda böyle bir müjdeyi AK Parti olarak sizler tüm asgari ücretlilere verirsiniz."

CHP ve MHP heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye ayrı ayrı ziyarette bulundu. Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında AK Parti'yi CHP ve MHP heyetleri ziyaret etti. Ziyaretçiler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE BAYRAM ZİYARETİ

AK Parti'yi ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti.
Bayram tebriklerinin dile getirilmesinin ardından konuşan Belgin Uygur, Gazze'de devam eden soykırımın gölgesi altında bayramı buruk bir şekilde idrak ettiklerini belirtti.

AA-20240617-34901367-34901364-AK_PARTI_GENEL_MERKEZINDE_BAYRAMLASMA

AK PARTİLİ UYGUR'DAN GAZZE MESAJI

Bayramın, Gazze ve bütün mazlum coğrafyadaki insanların kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Uygur, "Gazze'de yaklaşık 37 bin masum sivil, kadın, çocuk, katliama uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde soykırımın bir an önce durması uluslararası hukukun işlemesi, insani yardımın ve Filistin'de iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

AA-20240617-34901367-34901363-AK_PARTI_GENEL_MERKEZINDE_BAYRAMLASMA

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARINI GÜNDEME GETİRDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da gönüllerin, hem Türkiye'de hem de dünyada herkesin bayramları bayram tadında yaşamasını istediğini dile getirdi. Öncelikle ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşların büyük çoğunluğunun bayramı bayram tadında yaşayamadığına dikkati çeken Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Maalesef vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, 'hani eski bayramlar vardı ya' diye başlayan cümleleri kurmak durumunda kalıyorlar. Dedeler, nineler, ellerini öpmeye gelen küçük çocuklara bir harçlık verebilmek istiyorlar. Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz nedeniyle şu anda küçük bir azınlık tatil beldelerine ulaşabiliyor, AVM'leri doldurabiliyor ama büyük çoğunluk maalesef asgari ücretinin düşük seviyesi ve en düşük emekli aylığının geçinebilme sınırının çok altında olması nedeniyle büyük bir sıkıntı içindeler. Bayramları daha güzel yaşayabilmek, çocukların yüzünde tebessüm olması içim mutlaka Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmesi gerekiyor."

Yavuzyılmaz, Gazze konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünya liderlerine yaptığı çağrı ve onlara gönderdiği mektupların olduğunu anımsattı. Liderlere gönderilen mektupların karşılık bulmaya başladığını ifade eden Yavuzyılmaz, Filistin'i tanıyan ülke sayısının daha da artmasıyla yaşanan sorunun ortadan kalkacağına inandığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da yaşanan Kovid-19 süreci, Ukrayna-Rusya Savaşı ve büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremleri nedeniyle vatandaşların fiyat artışlarından etkilendiğini kaydetti.

"EKONOMİK ANLAMDA OLUMLU VERİLER GELMEYE BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman "vatandaşımıza enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediğini anlatan Uygur, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın şartlarının gelişmesi noktasında devlet bütün imkanlarını kullandı, bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Ekonomik anlamda olumlu veriler gelmeye başladı. Uyguladığımız ekonomik politikanın vatandaşımıza yansıyan olumlu etkilerini görmeye başladık. Bizim kadrolarımız buna muktedir, irademiz de kabiliyetimiz de var. Vatandaşımızın refah seviyesini yükseltmek, hayat pahalılığından en az düzeyde etkilenmelerini sağlamak için bütün gayretimizle mücadelemize devam edeceğiz."

6

ASGARİ ÜCRETE İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI: "UMARIM BÖYLE BİR MÜJDEYİ AK PARTİ OLARAK SİZLER TÜM ASGARİ ÜCRETLİLERE VERİRSİNİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz ise "Önümüzdeki süreçte asgari ücrette iyileştirme yapılması konusunda vatandaşımızın büyük bir beklentisi var. Asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Umarım bu bayramda böyle bir müjdeyi AK Parti olarak sizler tüm asgari ücretlilere verirsiniz." dedi.

(AA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'60 bin liraya anlaşıyoruz, 61 bin lira teklif gelince gidiyorlar''60 bin liraya anlaşıyoruz, 61 bin lira teklif gelince gidiyorlar'
Altın fiyatlarında bayram sonrası için rekor tahmini gelmişti! Altın yatırımcıları takip ediyor: İşte son durumAltın fiyatlarında bayram sonrası için rekor tahmini gelmişti! Altın yatırımcıları takip ediyor: İşte son durum
Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacakTürkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret ara zam gelecek mi
En Çok Okunan Haberler
3-4 ay içinde büyük bir savaş çıkacak!

3-4 ay içinde büyük bir savaş çıkacak!

Gündeme bomba gibi düşen kulis! CHP'li bir yönetici Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi: Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim

Gündeme bomba gibi düşen kulis! CHP'li bir yönetici Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi: Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim

Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

Deniz sezonu açıldı! Şezlonglar otel fiyatlarıyla yarışıyor!

Deniz sezonu açıldı! Şezlonglar otel fiyatlarıyla yarışıyor!

Ev sahibi ve kiracılar bu kez birleşti! Ödeme yapmamak için akılalmaz plan!

Ev sahibi ve kiracılar bu kez birleşti! Ödeme yapmamak için akılalmaz plan!

Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı!

Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.