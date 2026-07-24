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AK Partili eski bakandan çağrı! Emekli maaşlarında yeni dönem mi?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emeklilik sisteminde prim ile maaş arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini belirterek intibak yasasının çıkarılması çağrısında bulundu.

AK Partili eski bakandan çağrı! Emekli maaşlarında yeni dönem mi?
Aleyna Türkmen

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in emeklilik sistemiyle ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi. Özellikle intibak yasasına ilişkin değerlendirmeleri milyonlarca emeklinin dikkatini çekerken, prim ile emekli maaşı arasındaki dengenin yeniden sağlanması gerektiği yönündeki çağrısı tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İNTİBAK YASASI ÇAĞRISI YENİDEN GÜNDEMDE

Show TV'de yer alan habere göre, Faruk Çelik emeklilik sistemindeki sorunların çözümü için intibak yasasının hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Çelik, açıklamasında, "Şimdi yapılması gereken var diyorum. Nedir bu? İntibak yasasını çıkarırsanız bu iş çözülür diyorum." ifadelerini kullandı.

İntibak düzenlemesi uzun süredir kamuoyunda tartışılırken, Çelik'in açıklamaları konuyu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Çelik ayrıca, "2000 öncesi ile ilgili sorun yok. 2000 sonrası ile ilgili de eğer intibak yasası çıkarsa hiçbir sorun kalmayacaktır diyorum." sözleriyle özellikle 2000 sonrası emekli olanları işaret etti.

AK Partili eski bakandan çağrı! Emekli maaşlarında yeni dönem mi? 1

PRİM VE MAAŞ DENGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde en düşük emekli aylığında yapılan artışların ardından, çok prim ödeyenlerle daha az prim ödeyenler arasındaki maaş farkının büyük ölçüde ortadan kalktığı yönündeki değerlendirmeler tartışma konusu olmuştu.

Faruk Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emeklilik sisteminin "çok prim ödeyen, daha çok emekli aylığı alır" ilkesinden uzaklaştığını vurguladı. Çelik, çözüm için intibak yasasının çıkarılması gerektiğini belirtirken, aylık bağlama sistemi ile güncelleme katsayısı kriterlerinin yeniden ele alınmasının önemine işaret etti.

AK Partili eski bakandan çağrı! Emekli maaşlarında yeni dönem mi? 2

"YÜKSEK PRİM ÖDEYEN DAHA YÜKSEK MAAŞ ALMALI"

Çelik, yapılacak düzenlemenin emekli aylıkları üzerinde önemli etkiler oluşturacağını belirterek, "Emekli aylıklarında anlamlı bir artış olur. En azından eee yüksek prim ödeyen daha yüksek emekli aile almaya başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilik sisteminde bu yönde bir adım atılıp atılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

SGK'DAN MEMUR EMEKLİLERİNE FARK ÖDEMESİ AÇIKLAMASI

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren ödeme takvimi de açıklandı. Buna göre memur emeklilerine yapılacak fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak.

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