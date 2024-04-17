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AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç duyurdu! Suya indirim kararı, sene sonuna kadar devam edecek

17.04.2024 18:02
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AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce alınan karar doğrultusunda suya yüzde 30 indirim yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kamuoyuna açıklamış olduğumuz 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere sene sonuna kadar suya yüzde 30 indirimi ekliyoruz" dedi.

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç duyurdu! Suya indirim kararı, sene sonuna kadar devam edecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

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Mecliste Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın geçtiğimiz aylarda söz verdiği su faturalarına yüzde 30 indirim önerisi de mecliste görüşüldü.

"SENE SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK"

Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Kamuoyuna açıklamış olduğumuz 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere sene sonuna kadar suya yüzde 30 indirimi ekliyoruz. TEFE, TÜFE’yi sabitledik, daha önce yüzde 20 indirim yaptık, şimdi de yüzde 30 indirim kararı aldık. Yeni yıl başına kadar geçerlidir” dedi. Talep, meclis üyelerince oy birliğince kabul edildi.

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BESİCİLERE DESTEK DEVAM EDECEK

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına devam edileceğine karar verdi.

Meclis üyeleri, hayvancılığı desteklemek amacıyla, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan hayvancılıkla iştigal eden şahıs ve işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50’sinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması talebini görüştü.

Hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri ak parti
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