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AK Partili Metin Külünk’ten gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

13.10.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Metin Külünk'ten dolar fiyatlarının sürekli rekor tazelediği şu günlerde gündem yaratacak bir çıkış geldi. Külünk vatandaşın elinde olan doları satması durumunda dolar kurunun 7-8 liraya gerileyeceğini belirterek bu sorunun sadece Türkiye’nin değil dünyadaki birçok ülkenin de problemi olduğunu söyledi. İşte Külünk’ün çok tartışılacak dolar yorumu…

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk’ten dolar kuruyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye'de dolar kurunun sürekli olarak artış göstermesinin nedenini dolarizasyona bağlayan Külünk, vatandaşın elindeki doları çıkarmasıyla kurun 7-8 liralara düşeceğini öne sürdü.

Türkiye’de doların düşmesi ve enflasyonun gerilemesi herkes tarafından merakla beklenirken AK Partili Külünk'ün dolar fiyatlarının bu şekilde kurun 7-8 liralara düşeceğini iddia etmesi yeni bir tartışma yarattı. Külünk sosyal medyada yayın yapan Polemik TV'de katıldığı bir programda, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer. Bu problem sadece bizde değil dünyadaki ülkelerin çok önemli bir kısmında da var" ifadelerini kullandı.

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DOLAR YÜKSELDİKÇE ENFLASYON DA ARTIYOR

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına geçmesiyle dolar tüm dünyada yükselişe geçti. Avrupa’da ve ABD’de enflasyonla mücadele için faiz artırımına gidilse de Türkiye’de Merkez Bankası'nın da faiz indirmesiyle kurdaki yükseliş devam etti. ABD’nin faizi her açıkladığı kararla birlikte daha da yukarı çekmesiyle Türkiye’de 18 liranın üzerine çıkan dolar fiyatları, 7 Ekim tarihinde 18,74'le rekor kırdı.

Türkiye'de dolar kurunun yüksek olması, fiyatları da doğrudan etkiliyor. Piyasada ithal ürünlerin ve ham madde ithalinin fazla olması nedeniyle enflasyon da buna bağlı olarak yükseliyor.

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