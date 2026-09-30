Otomobilde tercih değişti! İstanbul, Ankara, İzmir'i işaret etti

Türkiye'de otomobil tercihindeki değişim dikkat çeken boyutta. Benzinli otomobiller halen ilk sırada olmasına rağmen hibrit ve elektrikli araçların toplam payının benzinliyi geçtiği kaydedildi. Avrupa'da ise elektrikli otomobillerin zirvede olduğu öğrenildi. Peki, hibrit modellerin özellikleri ne? İşte son durum ve bu yaşanan değişimin sebepleri...

"ÇOK CİDDİ BİR TALEP DEĞİŞİMİ YAŞANDI"

Kanal D Haber'de yer alan haberde; otomotiv uzmanı Sercan Oktay, "Otomobil sektöründe son 2 yıldır çok ciddi bir talep değişimi yaşandı" dedi.

ŞARJDA HARCANAN SÜRE TERCİHTE ETKİLİ OLDU

Otomobil sektöründe elektrikli dönüşüm hızlanırken Avrupa'nın çoğunluğunun tamamen elektrikli modeli tercih ettiği, Türkiye'nin ise tercihini hem benzinli hem de elektrikli olarak kullanılan hibritlerden yana kullandığı öğrenildi. Türkiye'de daha az tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden biri olarak ise şarjda harcanan süre gösteriliyor. Oktay ise bununla ilgili "Hibritlerde böyle bir risk yok. O anda elektrik olmasa bile benzin doldurup klasik araçlar gibi kullanıp gidebiliyorsunuz. Aynı anda kendini de şarj edebiliyor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl yüzde 45,4 olan benzinli otomobillerin satışlarının yüzde 40,8'e düştüğü kaydedilirken Türkiye'de son 8 ayda elektrikli ve hibrit modellerin satışı toplamı yüzde 51,9'a çıktı. Dolayısıyla bu iki teknoloji birlikte benzinli satışlarını geride bırakmış oldu.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'YI İŞARET ETTİ

Oktay "İstanbul, İzmir gibi, Ankara gibi büyükşehirlerde daha çok hibrit araçlara bir talep oldu. Hatta ilanlarda da aşağı yukarı yüzde 25 gibi bir artış oldu birdenbire" ifadelerini kullandı. Oktay detayları "Belli bir kilometreye kadar kendi ürettiği elektrikle yol alıyor" sözleriyle açıkladı.

Ayrıca hibrit araç pazar payı da arttı. 2025'te yüzde 22,7 iken 2026'da yüzde 32,6'ya yükseldi. Oktay "Böyle bir aracın ortalama piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor" dedi.

Avrupa'da son 8 ayda elektrikli araç satışlarının yüzde 15,8'den yüzde 21,7'ye çıktığı, Türkiye'de ise satışlarda yüzde 0,4 artış olduğu öğrenildi. Oktay, Avrupa'da şarj istasyonlarının bol olmasının bunda çok büyük etken olduğunu vurguladı.