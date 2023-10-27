FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklaması

AK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklaması

27.10.2023 13:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "2023 yılı için istihdamdaki yıllık artışın yaklaşık 900 bin kişi olması, işsizlik oranının yüzde 10,1’e gerilemesi beklenmektedir. 2024 yılı için istihdam hedefimiz 32,4 milyon kişidir" dedi.

AK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler sürüyor.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, şunları ifade etti:

"İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 10,1'E GERİLEMESİ BEKLENMEKTEDİR"

"2023 yılı için istihdamdaki yıllık artışın yaklaşık 900 bin kişi olması, işsizlik oranının yüzde 10,1’e gerilemesi beklenmektedir. 2024 yılı için istihdam hedefimiz 32,4 milyon kişidir.

Kalkınmanın en önemli unsurlarından olan eğitimi 2002 yılından beri bütçelerimizde en öncelikli alan olarak gördük ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yatırımı yıllar içinde katlayarak 2003-2023 döneminde 714 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik.

2024 yılında da yükseköğretim de dâhil edildiğinde eğitim bütçemizi 1 trilyon 615,2 milyar liraya yükselterek merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,6 ile en büyük payı eğitim alanına ayırıyoruz.

"TARIMSAL DESTEKLERİ CİDDİ ORANDA ARTIRIYORUZ"

Çiftçilerimiz için 2024 yılı bütçesinde tarımsal destekleri ciddi oranda arttırıyoruz. 2024 yılında bütçemizden tarıma ayrılan toplam kaynağı 384 milyar liraya çıkartıyoruz.

"SOSYAL YARDIMLAR İÇİN 2024 YILI BÜTÇEMİZDEN YÜZDE 4,5 PAY AYIRDIK"

Hükümetlerimiz döneminde sosyal adalet ve sosyal devlet ilkesiyle sosyal güvenlik sistemimizde birçok ilerleme kaydettik.
2024 yılı bütçemizde sosyal güvenlik kurumlarına yapılacak transferler tutarının yaklaşık 1 trilyon 512,9 milyar lira olmasını öngörüyoruz. Sosyal destek sistemimizin hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan, kuşatıcı bir anlayışla devamına yönelik olarak sosyal yardımlarımız için 2024 yılı bütçemizden yüzde 4,5 pay ayırdık. Her bir vatandaşımıza ve yaralarına dokunmaya gayret ediyoruz

Türkiye’yi dünyanın önde gelen ekonomilerden biri haline getirmeye kararlıyız. 21. yüzyıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı olacaktır. 100. yıl bütçemiz vatanımıza ve milletimize hayırlı, bereketli, uğurlu olsun."

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu!Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu!
Son 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyorSon 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyor
2024 yılı bütçe teklifi Meclis'e sunuldu!2024 yılı bütçe teklifi Meclis'e sunuldu!
Anahtar Kelimeler:
ak parti

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Canlı canlı yediği ahtapot boğazına sıkışınca boğuldu

Canlı canlı yediği ahtapot boğazına sıkışınca boğuldu

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.