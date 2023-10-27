AK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler sürüyor.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, şunları ifade etti:

"İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 10,1'E GERİLEMESİ BEKLENMEKTEDİR"

"2023 yılı için istihdamdaki yıllık artışın yaklaşık 900 bin kişi olması, işsizlik oranının yüzde 10,1’e gerilemesi beklenmektedir. 2024 yılı için istihdam hedefimiz 32,4 milyon kişidir.

Kalkınmanın en önemli unsurlarından olan eğitimi 2002 yılından beri bütçelerimizde en öncelikli alan olarak gördük ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yatırımı yıllar içinde katlayarak 2003-2023 döneminde 714 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik.

2024 yılında da yükseköğretim de dâhil edildiğinde eğitim bütçemizi 1 trilyon 615,2 milyar liraya yükselterek merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,6 ile en büyük payı eğitim alanına ayırıyoruz.

"TARIMSAL DESTEKLERİ CİDDİ ORANDA ARTIRIYORUZ"

Çiftçilerimiz için 2024 yılı bütçesinde tarımsal destekleri ciddi oranda arttırıyoruz. 2024 yılında bütçemizden tarıma ayrılan toplam kaynağı 384 milyar liraya çıkartıyoruz.

"SOSYAL YARDIMLAR İÇİN 2024 YILI BÜTÇEMİZDEN YÜZDE 4,5 PAY AYIRDIK"

Hükümetlerimiz döneminde sosyal adalet ve sosyal devlet ilkesiyle sosyal güvenlik sistemimizde birçok ilerleme kaydettik.

2024 yılı bütçemizde sosyal güvenlik kurumlarına yapılacak transferler tutarının yaklaşık 1 trilyon 512,9 milyar lira olmasını öngörüyoruz. Sosyal destek sistemimizin hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan, kuşatıcı bir anlayışla devamına yönelik olarak sosyal yardımlarımız için 2024 yılı bütçemizden yüzde 4,5 pay ayırdık. Her bir vatandaşımıza ve yaralarına dokunmaya gayret ediyoruz

Türkiye’yi dünyanın önde gelen ekonomilerden biri haline getirmeye kararlıyız. 21. yüzyıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı olacaktır. 100. yıl bütçemiz vatanımıza ve milletimize hayırlı, bereketli, uğurlu olsun."





