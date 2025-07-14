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AK Partili vekillerden asgari ücret için '6 ayda bir zam' talebi! Memur maaşıyla makasa dikkat çekildi

Milyonların beklediği emekli ve memur zammı belli oldu ama asgari ücretle ilgili gelişme yaşanmadı. Temmuzda asgari ücrete zam yapılacağına dair açıklama gelmezken asgari ücret ile alakalı gelişmeler takip ediliyor. Son olarak vekillerin, asgari ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığına dikkat çekip "Asgari ücrete de 6 ayda bir zam yapılmalı" tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan yüksek ev kiraları ve fahiş fiyatlar için de vatandaşı rahatlatacak acil çözüm istendiği kaydedildi.

AK Partili vekillerden asgari ücret için '6 ayda bir zam' talebi! Memur maaşıyla makasa dikkat çekildi
Hande Dağ

Asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonlar bu sorunun yanıtını uzun süredir beklerken emekli ve memur zamları sonrası asgari ücret ile alakalı bir gelişme yaşanmadı. Asgari ücret konusunda yaşanan her gelişme dikkatle takip edilirken son olarak AK Partili vekillerden asgari ücrete dair dikkat çeken bir talep geldiği öğrenildi.

AK Partili vekillerden asgari ücret için 6 ayda bir zam talebi! Memur maaşıyla makasa dikkat çekildi 1

ASGARİ ÜCRETİN '6 AYDA BİR ZAM ALACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ' TALEBİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kızılcahamam’da 3 günlük kampını dün tamamlayan AK Parti'de 'ortak akıl' oturumlarında kabine üyelerine en çok soru, öneri ve eleştiri ekonomiden geldi. Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri asgari ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığını, bu makasın bir an önce kapatılması gerektiğini, asgari ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zam alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İlk kez farklı bir formatta düzenlenen kampta, yüksek ev kiraları, enflasyon ve fahiş fiyatlarda da gündeme geldi.

AK Partili vekillerden asgari ücret için 6 ayda bir zam talebi! Memur maaşıyla makasa dikkat çekildi 2

HOBİ BAHÇELERİNE STATÜ KAZANDIRILMASI MASADA OLACAK

Diğer yandan son dönemde valiliklerce yıkım kararı verilen kaçak hobi bahçeleri konusunun da sıcak başlıklar arasında olduğu öğrenildi. Vatandaşların kira ve ev fiyatlarının yükseldiği dönemde alternatif olarak hobi bahçesine yöneldiği ifade edilerek tarım arazilerinin işgali gerekçesi ile söz konusu bahçelerin yıkılmasının siyaseten partiye zarar verdiğine dikkat çekildi. Toplantıda, bu tür girişimlere göz yumulduğu zaman kanun dışına çıkılmış olunduğuna, yıkılmasının ayrı bir zarar yıkılmamasının da ayrı bir zarar verdiğine vurgu yapıldı.

AK Partili vekillerden asgari ücret için 6 ayda bir zam talebi! Memur maaşıyla makasa dikkat çekildi 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hangi bölgelerin tarım arazisi olarak kalacağı ve hangi bölgelere statü kazandırılacağına ilişkin çalışma başlattığı aktarılıp, önümüzdeki günlerde hobi bahçelerine statü kazandırılmasının masada olacağı belirtildi.

AK Partili vekillerden asgari ücret için 6 ayda bir zam talebi! Memur maaşıyla makasa dikkat çekildi 4

O KONULAR DA GÜNDEMDE

Kamptaki katılımcıların, kendi bölgelerindeki sorunları da dile getirdiği öğrenilirken tarım, enerji, ulaştırma, çevre ile alakalı sıkıntıların kabine üyelerine iletildiği kaydedildi. Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu kuraklık ve elektrik sorunu ve Sakarya’da yapılması planlanan hızlı tren hattı da konular arasında yer aldı. Tavsiyelerin not alındığı kamptaki oturumlardan elde edilen verilerle e-veri seti hazırlandığı kaydedilirken söz konusu setle AK Parti'nin öncelikli olarak masaya yatıracağı sorunların çözümünde daha hızlı yol almasının önünün açılması bekleniyor.

AK Partili vekillerden asgari ücret için 6 ayda bir zam talebi! Memur maaşıyla makasa dikkat çekildi 5

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asgari ücret Asgari ücret zammı
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