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Akaryakıt alımında temassız mobil ödeme

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Akaryakıt ödemeleri Araçtan ve Mobil Ödeme hizmetleri sayesinde temassız ve sosyal mesafeyi koruyarak yapılıyor.

Akaryakıt alımında temassız mobil ödeme

Akaryakıt şirketi Aytemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbir alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın güncel açıklamaları doğrultusunda, çalışanlarının ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafenin korumasını esas alan sıkı sağlık ve güvenlik standartları uygulayan şirket, salgın ile mücadele süresince tüm topluma “evde kal, güvende kal” çağrısı yapıyor.

Şirket aynı zamanda hayatımızın aksamadan devam etmesi ve halkın akaryakıt ihtiyacını kesintisiz olarak sağlayabilmek için çalışmaya devam ediyor.

'Müşterilerimizi ‘temassız mobil ödeme’ye yönlendiriyoruz'

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek yaşanan bu olağanüstü günlerdeki uygulamalarına ilişkin olarak “Hepimizi etkileyen bu süreçte sorumluluklarımızın bilincinde olarak tüm faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlıklarını korumak amacıyla özellikle hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunmasını önceleyen sıkı sağlık ve güvenlik standartları uyguluyoruz. Akaryakıt almak üzere istasyonlarımıza gelen müşterilerimizi araçlarından inmeden ve kimseyle temas kurmadan ödeme yapabilecekleri ‘temassız mobil ödeme’ye yönlendiriyoruz. Ayrıca, son aylardaki işlemlerimizde de doğal olarak insanların daha az temas kurmak ve sosyal mesafeyi korumak istemesiyle temassız ödeme sistemlerinde genel olarak bir artış gözlemliyoruz. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde bağımsız bir firma tarafından yaptırdığımız bir araştırma da bu artışı doğrular nitelikte. Araştırmaya göre tüketicilerin akaryakıt istasyonlarından en temel beklentilerinin başında ‘hızlı servis ve araçtan inmeden ziyareti tamamlamak’ geliyor. Geçtiğimiz yıllara göre oldukça yükselen bu talebi biz de müşterilerimize sadece cep telefonlarını kullanarak, kredi kartı ya da nakde ihtiyaç duymadan kolay ve güvenli ödeme yapmaya imkân tanıyan mobil ödeme yöntemi ile karşılıyoruz.” dedi.
Temassız ödemelerdeki bu artışın ilerleyen dönemde de devam edeceğini düşündüklerini ifade eden Gökçek ayrıca “Biz, her zaman teknolojiyi takip ediyor ve müşterilerimizi dinleyerek yenilikçi ve kreatif hizmetler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin son dönemdeki ödeme yöntemlerini incelediğimizde de ister araçtan ödeme olsun ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Buna ek olarak BKM’den yapılan açıklamaya göre akaryakıt sektörünün temassız ödemelerin en fazla görüldüğü ilk beş sektörün içerisinde yer aldığı belirtiliyor. Bu değişiklikler elbette bizim de iş yapış biçimimizi etkileyecek. Tüm bunları ilerleyen dönemde hep birlikte deneyimleyeceğiz. Yaşadığımız bu süreci, tüm toplum olarak en az zararla atlatacağımız ve bir arada olacağımız günlere bir an önce ulaşabilmek için bir kez daha ‘evde kalın, güvende kalın’ diyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, benzin,

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