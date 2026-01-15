Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek, art arda değişecekler

Petrol fiyatları jeopolitik gerginlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkileniyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi veya düşmesi ile akaryakıt tabelasında da değişiklikler görülüyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıta yeni bir zammında geleceği öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta 60 doların altına sarkan petrol fiyatları, bu hafta ise 65 doları gördükten sonra 64 dolarda dengelendi. Dün 66,39 dolara kadar yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam getirdi.
Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturacak zam ise bu gece itibarıyla tabelaya yansıyacak. Buna göre, benzin zammı bu gece yarısı devreye girecek 16 ocak cuma günü itibarıyla zamlı tarife geçerli olacak. Cumartesi günü ise motorine haftanın ikinci zammı gelecek.
Peki akaryakıta ne kadar zam gelecek? Benzine bu gece yarısı itibarıyla 1,61 TL, motorine ise cumartesi günü 1,60 TL zam gelmesi bekleniyor.
Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 54-55 lira seviyesine, motorinin litresi ise 56-57 liraya çıkacak.
Peki 15 Ocak 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? İşte motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son gelişmeler...
Benzin: 53.21 TL
Motorin: 54.81 TL
LPG: 29.29 TL
Benzin: 53.02 TL
Motorin: 54.62 TL
LPG: 28.69 TL
Benzin: 54.04 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL
Benzin: 54.37 TL
Motorin: 56.14 TL
LPG: 29.09 TL
