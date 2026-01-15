Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek, art arda değişecekler

Petrol fiyatları jeopolitik gerginlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkileniyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi veya düşmesi ile akaryakıt tabelasında da değişiklikler görülüyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıta yeni bir zammında geleceği öğrenildi.

PETROL YÜKSELDİ AKARYAKITA ZAM GELDİ!

Geçtiğimiz hafta 60 doların altına sarkan petrol fiyatları, bu hafta ise 65 doları gördükten sonra 64 dolarda dengelendi. Dün 66,39 dolara kadar yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam getirdi.

AKARYAKIT OKKALI ZAM!

Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturacak zam ise bu gece itibarıyla tabelaya yansıyacak. Buna göre, benzin zammı bu gece yarısı devreye girecek 16 ocak cuma günü itibarıyla zamlı tarife geçerli olacak. Cumartesi günü ise motorine haftanın ikinci zammı gelecek.



Peki akaryakıta ne kadar zam gelecek? Benzine bu gece yarısı itibarıyla 1,61 TL, motorine ise cumartesi günü 1,60 TL zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 54-55 lira seviyesine, motorinin litresi ise 56-57 liraya çıkacak.

15 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki 15 Ocak 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? İşte motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son gelişmeler...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.21 TL

Motorin: 54.81 TL

LPG: 29.29 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.02 TL

Motorin: 54.62 TL

LPG: 28.69 TL



ANKARA

Benzin: 54.04 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL



İZMİR

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 56.14 TL

LPG: 29.09 TL