Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek, art arda değişecekler

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına zam gelecek! Petrol fiyatındaki yükselişten etkilenen akaryakıt fiyatının değişeceği öğrenildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri yeni zammın ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte akaryakıta gelecek zammın detayları... (15 Ocak 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum)

Ezgi Sivritepe

Petrol fiyatları jeopolitik gerginlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkileniyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi veya düşmesi ile akaryakıt tabelasında da değişiklikler görülüyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıta yeni bir zammında geleceği öğrenildi.

PETROL YÜKSELDİ AKARYAKITA ZAM GELDİ!

Geçtiğimiz hafta 60 doların altına sarkan petrol fiyatları, bu hafta ise 65 doları gördükten sonra 64 dolarda dengelendi. Dün 66,39 dolara kadar yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam getirdi.

AKARYAKIT OKKALI ZAM!

Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturacak zam ise bu gece itibarıyla tabelaya yansıyacak. Buna göre, benzin zammı bu gece yarısı devreye girecek 16 ocak cuma günü itibarıyla zamlı tarife geçerli olacak. Cumartesi günü ise motorine haftanın ikinci zammı gelecek.
Peki akaryakıta ne kadar zam gelecek? Benzine bu gece yarısı itibarıyla 1,61 TL, motorine ise cumartesi günü 1,60 TL zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 54-55 lira seviyesine, motorinin litresi ise 56-57 liraya çıkacak.

15 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki 15 Ocak 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? İşte motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son gelişmeler...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.21 TL
Motorin: 54.81 TL
LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.02 TL
Motorin: 54.62 TL
LPG: 28.69 TL
ANKARA

Benzin: 54.04 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL
İZMİR

Benzin: 54.37 TL
Motorin: 56.14 TL
LPG: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
45.97
Padişahım çok yaşa, kabardaki petrol ne oldu, işlemden geçmeden kullanabileceğimiz bulduğumuz petrole ne oldu....
uçmaya devam ediyoruz
Bu sebeple aracımı satıp elektrikli alacam zam zamada zam ama keşke bu zamlar trafiğe de yansısa inadına gezmeye devam
