Akaryakıt bulmak zorlaşacak mı? PÜİS Başkanı o gerçeği açıkladı...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, kur artışına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki artışa rağmen, bayi kâr marjının TL cinsinden sabit kaldığını söyledi. Asgari ücretteki artış yanı sıra elektrik fiyatlarındaki zamla birlikte bayilerin artık fiilen zarar etmeye başladığını kaydeden Okumuş, bu yüzden sermaye ihtiyacının arttığını, gelinen noktada 1000 bayinin satacak yakıtı alacak teminat gösteremediği bildirdi.

Sorunların çözümü için EPDK ile yakın çalışma yaptıklarını ifade eden Okumuş, bu durumun sürmesi halinde Mayıs ayı sonuna kadar 4 binin üzerinde bayinin kapısına kilit vurmak zorunda kalacağını söyledi.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, uzun süredir sıkıntıda olan bayilerin düşük kâr payları ve artan maliyetlerle ayakta kalmakta zorlandığını belirten İmran Okumuş, son 1 yıllık zaman diliminde akaryakıt fiyatlarının 3 katına çıktığını hatırlattı. Bununla birlikte bayilerin kâr payının oransal değil sabit olarak belirlendiği için her zammın kârlarını oransal olarak azalttığının altını çizen Okumuş, “Bu durum işletme sermayesi ihtiyacımızı da 3 katına çıkarmıştır.”

1000 BAYİ YAKIT ALAMAYACAK DURUMDA

Türkiye genelinde 13033 akaryakıt bayisinin faaliyet gösterdiği bilgisini veren Okumuş, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için uzun süredir bankalardan kredi kullanan istasyonların artık kredi alacak teminatları kalmadığını aktardı.

Sorunlarını başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakan ve diğer siyasiler yanı sıra bürokratlara da aktardıklarını vurgulayan İmran Okumuş, hâlen işletme sermayesi ihtiyacını karşılayamadığı için 1000 bayinin akaryakıt alamayacak durumda olduğunu söyledi.

TAŞIT TANIMA SİSTEMLERİ ZARARI ARTIRIYOR

Taşıt tanıma sisteminin, kayıtlı satışa büyük katkı sağladığının altını çizen Okumuş, aynı zamanda bayilerin zararını artırdığını belirtti. Dağıtım şirketlerinin, taşıt tanıma anlaşması imzaladıkları şirketlere yüzde 8’e kadar indirim yaptığını bildiren Okumuş, “Fiyat belirleme yetkimizin olmadı bir iş yapıyoruz. Satış fiyatımızı hep başkaları belirliyor” dedi.

GÜNLÜK 10 BİN LİTRE SATAN BAYİ 61 BİN LİRA ZARAR EDİYOR

Kâr payının düşmesiyle birlikte istasyonların zararının arttığını söyleyen İmran Okumuş, günlük 10 bin litre satış yapan bir bayinin zararının 61 bin 332 lira olarak hesaplandığını belirtti. Okumuş’un verdiği bilgilere göre 10 bin litre satış yapan bir bayi 11 kişilik personele 89 bin 500 lira, elektriğe 33 bin lira, finansman ve pos için 53 bin 450 lira harcıyor. Toplam masrafları 247 bin 172 lira olan bayi, 4.6 milyon liralık cirodan 185 bin 850 lira gelir elde ediyor. Bu durumda sözkonusu bayi 61 bin 332 lira zarar ediyor.

“ÇÖZÜM OLMAZSA 4 BİN İSTASYON KAPANIR”

Okumuş, sektörün taleplerinin karşılanarak maliyetlerinin düşürülmemesi halinde Mayıs ayına kadar mevcut 13 binin üzerindeki istasyondan 4 bininin kapanacağı uyarısında bulundu. İmran Okumu, sendika il temsilcileriyle 26 Şubat’ta Ankara’da bir araya gelerek sorunlarını tartışacakları bilgisini verdi.



