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Akaryakıt fiyatları! 01 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67,13 TL, motorin fiyatı ise 80,95 TL olarak belirlendi. Akaryakıt piyasasında artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlar sürekli değişiyor. Sürücüler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyatları dikkate alarak alışverişlerini yapıyor. Farklı bayilerin belirlediği tavan fiyatlar rekabeti etkiliyor. Tüketicilerin akaryakıt fiyatlarını karşılaştırma çabası bütçeleri açısından önemli.

Akaryakıt fiyatları! 01 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 67,13 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 80,95 TL oldu. Akaryakıt piyasası son dönemde dalgalanmalar göstermekte. Bu fiyatlar, tüketicilerin alışverişlerinde önemli bir etkiye sahip. Benzin ve motorin fiyatları arasında belirgin bir fark var. Artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, maliyet hesaplarını doğrudan etkiliyor. Sürücüler bu fiyat değişikliklerini dikkatle takip ediyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli güncellenmekte. Zamlar ve indirimler bu güncellemelerin başlıca nedenleri. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayilere göre değişiklik gösteriyor. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, rekabet koşullarını etkileyebiliyor. Tüketicilerin akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırması oldukça önemli. En uygun seçeneği değerlendirmek, bütçe açısından büyük avantaj sağlıyor.

Akaryakıt fiyatları! 01 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.68
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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