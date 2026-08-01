Akaryakıt fiyatları! 01 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 67,13 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 80,95 TL oldu. Akaryakıt piyasası son dönemde dalgalanmalar göstermekte. Bu fiyatlar, tüketicilerin alışverişlerinde önemli bir etkiye sahip. Benzin ve motorin fiyatları arasında belirgin bir fark var. Artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, maliyet hesaplarını doğrudan etkiliyor. Sürücüler bu fiyat değişikliklerini dikkatle takip ediyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli güncellenmekte. Zamlar ve indirimler bu güncellemelerin başlıca nedenleri. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayilere göre değişiklik gösteriyor. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, rekabet koşullarını etkileyebiliyor. Tüketicilerin akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırması oldukça önemli. En uygun seçeneği değerlendirmek, bütçe açısından büyük avantaj sağlıyor.