FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 01 Mart Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. 01 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 58.315 TL, motorin fiyatı ise 60.35125 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve ekonomik koşullara bağlı olarak günlük değişim gösteriyor. Türkiye'nin büyük şehirlerinde, örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Sürücüler, akaryakıt alırken bu durumları göz önünde bulundurmak zorunda.

Akaryakıt fiyatları! 01 Mart Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, sürücülerin dikkatini çekiyor. 01 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 58.315 TL, motorin fiyatı ise 60.35125 TL olarak belirlenmiş. Akaryakıt fiyatları, günlük değişkenlik gösteriyor. Bu değişiklik, ekonomik faktörler ile uluslararası petrol fiyatlarının dalgalanmalarına bağlı. Sürücüler, akaryakıt alımında karar verme süreçlerinde bu durumu göz önünde bulunduruyor.

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında farklılıklar gözlemleniyor. Özellikle büyük şehirlerde bu farklılık belirgin hale geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin ile motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Fiyatlar, bayi ve dağıtıcılarına bağlı olarak farklılık arz edebilir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu nedenle sürücülerin, akaryakıt alacakları istasyonları seçerken dikkatli olmasında fayda var. Akaryakıt fiyatlarındaki bu farklılık, tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Piyasalar diken üstünde: Altın, gümüş, petrol fiyatları için uzmanından kritik yorumPiyasalar diken üstünde: Altın, gümüş, petrol fiyatları için uzmanından kritik yorum
Türkiye ekonomisinin geçen yıla dair büyüme rakamları yarın açıklanacakTürkiye ekonomisinin geçen yıla dair büyüme rakamları yarın açıklanacak

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
50.53
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.