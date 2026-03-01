Akaryakıt fiyatları! 01 Mart Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, sürücülerin dikkatini çekiyor. 01 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 58.315 TL, motorin fiyatı ise 60.35125 TL olarak belirlenmiş. Akaryakıt fiyatları, günlük değişkenlik gösteriyor. Bu değişiklik, ekonomik faktörler ile uluslararası petrol fiyatlarının dalgalanmalarına bağlı. Sürücüler, akaryakıt alımında karar verme süreçlerinde bu durumu göz önünde bulunduruyor.

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında farklılıklar gözlemleniyor. Özellikle büyük şehirlerde bu farklılık belirgin hale geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin ile motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Fiyatlar, bayi ve dağıtıcılarına bağlı olarak farklılık arz edebilir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu nedenle sürücülerin, akaryakıt alacakları istasyonları seçerken dikkatli olmasında fayda var. Akaryakıt fiyatlarındaki bu farklılık, tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkiliyor.