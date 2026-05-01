Akaryakıt fiyatları! 01 Mayıs Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 01 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla önemli bir merak konusu. Benzin fiyatı 63.76375 TL, motorin fiyatı ise 71.66375 TL. Bu fiyatlar, akaryakıt alımında dikkate alınması gereken bir etken. Piyasa koşulları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu nedenle fiyatlar, zaman zaman zamlara maruz kalabiliyor. Ayrıca indirim de görebiliyor.

Elde edilen verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt pompa fiyatları birbirinden farklı. Farklı bayilerde sunulan değişik fiyatlar, araç sahipleri için önem taşıyor. Uygun fiyatlar bulmak, bu şehirlerdeki sürücüler için avantaj sağlıyor. Akaryakıt dağıtıcıları, bayi sözleşmeleri gereği tavan fiyatları belirliyor. Bu durum, piyasa koşullarına daha esnek yanıt verilmesini sağlıyor.

Sonuç olarak, bu durum hem tüketicilerin hem de bayilerin faydasına oluyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkate alındığında, fiyatların sürekli değişebileceği anlaşılıyor. Sürücüler, bu durumları takip ederek avantaj sağlayabilir. Uygun fiyat bulmak için bayiler arasında karşılaştırma yapmak akıllıca.