Akaryakıt fiyatları! 01 Şubat Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

01 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatı 55,245 TL oldu. Motorin fiyatı ise 57,38875 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar uluslararası piyasalardaki değişkenliklere bağlıdır. Döviz kurları, bu dalgalanmalarda büyük bir etkiye sahiptir. Bu durum sürücülerin her gün farklı pompa fiyatları ile karşılaşmasına neden oluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir, benzin ve motorin fiyatlarının değişken olduğu şehirlerdir. Sürücüler, bayilere göre farklı fiyatlarla karşılaşıyor. Akaryakıt dağıtımcıları bayilere belirledikleri tavan fiyatlarla fiyat rekabeti sağlamaya çalışıyor. Böylece fiyatlar yerel piyasada serbestçe oluşabiliyor. Akaryakıt firmaları, bayilerine önerilerde bulunabiliyor. Bu durum, kullanıcıları fiyat değişiklikleri hakkında bilgilendiren önemli bir faktördür.