FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 01 Şubat Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

01 Şubat 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları yeniden arttı. Benzin 55,245 TL, motorin ise 57,38875 TL oldu. Bu artış, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle sürücüleri etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayilere göre değişiyor. Ayrıca, akaryakıt dağıtımcıları, bayilerine belirlediği tavan fiyatlarla rekabeti artırmaya çalışıyor. Tüketiciler, bu durum nedeniyle güncel fiyatları takip etmek zorunda kalıyor.

Akaryakıt fiyatları! 01 Şubat Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

01 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatı 55,245 TL oldu. Motorin fiyatı ise 57,38875 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar uluslararası piyasalardaki değişkenliklere bağlıdır. Döviz kurları, bu dalgalanmalarda büyük bir etkiye sahiptir. Bu durum sürücülerin her gün farklı pompa fiyatları ile karşılaşmasına neden oluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir, benzin ve motorin fiyatlarının değişken olduğu şehirlerdir. Sürücüler, bayilere göre farklı fiyatlarla karşılaşıyor. Akaryakıt dağıtımcıları bayilere belirledikleri tavan fiyatlarla fiyat rekabeti sağlamaya çalışıyor. Böylece fiyatlar yerel piyasada serbestçe oluşabiliyor. Akaryakıt firmaları, bayilerine önerilerde bulunabiliyor. Bu durum, kullanıcıları fiyat değişiklikleri hakkında bilgilendiren önemli bir faktördür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (1 Şubat 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (1 Şubat 2026)
'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.25
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
47.67
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.