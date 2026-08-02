Akaryakıt fiyatları! 02 Ağustos Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Ağustos 2026 itibarıyla, motorin fiyatı 80,95 TL, benzin fiyatı ise 67,13 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, ulaşım sektörü için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Fiyatlar, genel ekonomik koşullar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Günlük yaşamda akaryakıt harcamalarının artması, araç sahipleri için zorluklar oluşturabilir.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde dalgalanmalara sahiptir. Her şehirdeki bayilerin fiyatları farklılaşmaktadır. Bu durum, bölgesel ekonomik koşullar ve rekabet seviyesinden etkilenmektedir. Ayrıca, dağıtım süreçleri de fiyatları etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri kapsamında tavsiye edilen tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu yöntem, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir çaba olarak görülmektedir. Serbest piyasa koşulları, fiyatların belirlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.