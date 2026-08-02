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Akaryakıt fiyatları! 02 Ağustos Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla motorin ve benzin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde önemli bir artış gösterdi. Motorin fiyatı 80,95 TL, benzin fiyatı ise 67,13 TL olarak belirlendi. Bu akaryakıt fiyatları, ulaşım sektörü için büyük maliyetler doğururken, günlük yaşamda araç sahiplerini zorlamaya başladı. Fiyatlardaki dalgalanmalar, petrol fiyatları ve bölgesel ekonomik koşullardan etkilenmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 02 Ağustos Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Ağustos 2026 itibarıyla, motorin fiyatı 80,95 TL, benzin fiyatı ise 67,13 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, ulaşım sektörü için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Fiyatlar, genel ekonomik koşullar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Günlük yaşamda akaryakıt harcamalarının artması, araç sahipleri için zorluklar oluşturabilir.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde dalgalanmalara sahiptir. Her şehirdeki bayilerin fiyatları farklılaşmaktadır. Bu durum, bölgesel ekonomik koşullar ve rekabet seviyesinden etkilenmektedir. Ayrıca, dağıtım süreçleri de fiyatları etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri kapsamında tavsiye edilen tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu yöntem, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir çaba olarak görülmektedir. Serbest piyasa koşulları, fiyatların belirlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 02 Ağustos Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.68
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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