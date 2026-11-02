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Akaryakıt fiyatları! 02 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Kasım 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 80.485 TL, motorin fiyatı ise 100.4975 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, artan petrol fiyatları ve döviz kurlarından etkilenmektedir. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermektedir. Tüketicilerin bu fiyat farklılıklarını gözeterek akaryakıt alımında dikkatli olması önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 02 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Kasım 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 80.485 TL’dir. Motorin fiyatı ise 100.4975 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum önemli bir konudur. Tüketicilerin akaryakıt alımında dikkat etmesi gerekmektedir. Artan petrol fiyatları, döviz kurlarının etkisiyle akaryakıt fiyatları dalgalanma gösterebilir. Yıl boyunca devam eden bu dalgalanmalar olabilir. Özellikle ulaşım sektöründe maliyet artışlarına yol açma riski bulunmaktadır.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler, bu konuda farklılıklar sergilemektedir. Şehirler arası fiyat farklılıkları yerel piyasa koşullarına bağlıdır. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar da etkili olmaktadır. Fiyatlar serbest piyasada belirgin olsa da durum böyle değildir. Dağıtıcı firmalar bayilere fiyat tavsiyeleri yapabilir. Tavan fiyat uygulamaları da bu süreçte rol oynar. Tüketiciler, akaryakıt alırken karşılaşacakları fiyatların neden değişken olduğunu anlamaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 02 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.49
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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