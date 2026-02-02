Akaryakıt fiyatları! 02 Şubat Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatı litre başına 55.245 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57.38875 TL oldu. Bu fiyatlar akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara göre oluşturuldu. Pompa fiyatları, piyasa koşullarını yansıtmaktadır.

Ülke genelinde akaryakıt fiyatlarında farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde belirli farklar vardır. Bayi bazında oluşan fiyatlar serbest piyasa koşullarında değişmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu tavan fiyatlar, fiyat istikrarı sağlamaya yardımcı olur. Akaryakıt alımlarında dikkatli karşılaştırmalar yapmak önemlidir. Tasarruf sağlamak için bu karşılaştırmalar gereklidir.