FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 04 Mart Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Mart 2026 tarihinden itibaren benzin fiyatı 58.39 lira, motorin fiyatı ise 60.39 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir rakam oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenebiliyor. Akaryakıt fiyatları, rafineriden pompa fiyatına kadar pek çok faktörden etkilenebiliyor. Sürücülerin günlük fiyatları takip etmesi, bütçelerini yönetmelerinde faydalı olacaktır.

Akaryakıt fiyatları! 04 Mart Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 58.39 lira oldu. Motorin fiyatı ise 60.39 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir kalem oluyor. Akaryakıt fiyatları her gün değişebiliyor. Fiyatlar, rafineriden pompa fiyatına kadar birçok faktörden etkilenebiliyor. Sürücüler, günlük akaryakıt fiyatlarını takip etmeli. Bu, bütçelerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları var. Tüketicilerin satın alma kararları, bölgesel fiyat farklılıklarından etkilenir. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu, piyasa dengesini koruma amacı taşır. Hem benzin istasyonları hem de akaryakıt fiyatları bu durumdan etkilenir. Yarış halindeki istasyonlar, fiyat değişkenliğini de etkileyebilir.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Temettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik kararTemettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik karar
BDDK'dan İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izniBDDK'dan İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
33.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.15
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.22
Gazyağı
58.8
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.