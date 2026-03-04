Akaryakıt fiyatları! 04 Mart Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 58.39 lira oldu. Motorin fiyatı ise 60.39 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir kalem oluyor. Akaryakıt fiyatları her gün değişebiliyor. Fiyatlar, rafineriden pompa fiyatına kadar birçok faktörden etkilenebiliyor. Sürücüler, günlük akaryakıt fiyatlarını takip etmeli. Bu, bütçelerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları var. Tüketicilerin satın alma kararları, bölgesel fiyat farklılıklarından etkilenir. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu, piyasa dengesini koruma amacı taşır. Hem benzin istasyonları hem de akaryakıt fiyatları bu durumdan etkilenir. Yarış halindeki istasyonlar, fiyat değişkenliğini de etkileyebilir.