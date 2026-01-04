FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 04 Ocak Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 04 Ocak 2026 tarihi itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 52.795 TL, motorin fiyatı ise 54.20625 TL olarak saptandı. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasının dinamiklerini etkileyebilir. Özellikle motorin, tarımsal ve ticari taşımacılık için kritik bir enerji kaynağıdır. Kullanıcıların bütçelerinde önemli bir kalem olan benzin fiyatları, büyük şehirlerde de değişiklik göstermektedir. Uygun akaryakıt fiyatı bulmak için dikkatli karşılaştırma yapılmalıdır.

Benzin ve motorin fiyatları, 04 Ocak 2026 tarihi itibarıyla belirlenmiştir. Benzin fiyatı 52.795 TL’dir. Motorin fiyatı ise 54.20625 TL olarak saptanmıştır. Bu rakamlar, akaryakıt fiyatlarının genel durumunu etkilemektedir. Motorin fiyatı, tarımsal ve ticari taşımacılıkta kullanılan önemli bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla, bu fiyat ekonomik dinamiklerin belirleyicisi olabilir. Benzin fiyatlarının yükselmesi ise bireysel araç kullanıcılarını etkilemektedir.

Fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik gösterebilir. Akaryakıt pompa fiyatları, sürekli zam veya indirimlere tabi olmaktadır. Her bölgede fiyatlar farklılık arz edebilmektedir. Dağıtıcılar bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, bayilerin belirli bir fiyat aralığında hizmet sunmasını sağlamaktadır. Kullanıcılar, uygun akaryakıt fiyatını bulmak için dikkatle karşılaştırma yapmalıdır. Bu, önemli bir adım olarak ön plana çıkmaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.8
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.62
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.5
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.41
Gazyağı
45.8
