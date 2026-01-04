Akaryakıt fiyatları! 04 Ocak Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 04 Ocak 2026 tarihi itibarıyla belirlenmiştir. Benzin fiyatı 52.795 TL’dir. Motorin fiyatı ise 54.20625 TL olarak saptanmıştır. Bu rakamlar, akaryakıt fiyatlarının genel durumunu etkilemektedir. Motorin fiyatı, tarımsal ve ticari taşımacılıkta kullanılan önemli bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla, bu fiyat ekonomik dinamiklerin belirleyicisi olabilir. Benzin fiyatlarının yükselmesi ise bireysel araç kullanıcılarını etkilemektedir.

Fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik gösterebilir. Akaryakıt pompa fiyatları, sürekli zam veya indirimlere tabi olmaktadır. Her bölgede fiyatlar farklılık arz edebilmektedir. Dağıtıcılar bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, bayilerin belirli bir fiyat aralığında hizmet sunmasını sağlamaktadır. Kullanıcılar, uygun akaryakıt fiyatını bulmak için dikkatle karşılaştırma yapmalıdır. Bu, önemli bir adım olarak ön plana çıkmaktadır.