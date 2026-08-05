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Akaryakıt fiyatları! 05 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 05 Ağustos 2026 itibarıyla sırasıyla 67.2575 TL ve 79.99375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini etkileyerek ulaşım sektöründe dalgalanmalara yol açmaktadır. Büyük şehirlerdeki piyasa hareketleri, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde belirgin fiyat farklılıklarıyla kendini göstermektedir. Dağıtıcı firmalar, rekabeti artırarak sürücülere ekonomik seçenekler sunmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 05 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

05 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 67.2575 TL’dir. Motorin fiyatı ise 79.99375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini göstermektedir. Ulaşım sektörü de bu maliyetlerden etkilenmektedir. Son dönemdeki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Tüketicilerin bütçeleri olumsuz etkilenmektedir. Pompa fiyatlarının yerel ölçekten nasıl değişebileceği gözler önüne serilmektedir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde zam ve indirimler sıkça yaşanmaktadır. Farklı bayiler arasında belirli fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyat belirlemektedir. Aynı zamanda fiyat tavsiyelerinde de bulunulmaktadır. Bu durum rekabet ortamını etkilemektedir. Sürücüler için ekonomik seçenekler çıkmaktadır. Akaryakıt fiyatlarına bağlı değişimler önemli bir konudur. Genel ekonomik durumla bu fiyatlar dikkatli bir şekilde izlenmelidir.

Akaryakıt fiyatları! 05 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.99
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.26
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.68
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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