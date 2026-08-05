Akaryakıt fiyatları! 05 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

05 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 67.2575 TL’dir. Motorin fiyatı ise 79.99375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini göstermektedir. Ulaşım sektörü de bu maliyetlerden etkilenmektedir. Son dönemdeki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Tüketicilerin bütçeleri olumsuz etkilenmektedir. Pompa fiyatlarının yerel ölçekten nasıl değişebileceği gözler önüne serilmektedir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde zam ve indirimler sıkça yaşanmaktadır. Farklı bayiler arasında belirli fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyat belirlemektedir. Aynı zamanda fiyat tavsiyelerinde de bulunulmaktadır. Bu durum rekabet ortamını etkilemektedir. Sürücüler için ekonomik seçenekler çıkmaktadır. Akaryakıt fiyatlarına bağlı değişimler önemli bir konudur. Genel ekonomik durumla bu fiyatlar dikkatli bir şekilde izlenmelidir.