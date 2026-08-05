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40 yıldır boş duruyordu: Rengi mora döndü

Mardin, Midyat'ta yaklaşık 40 yıldır atıl durumda bulunan 15 dönümlük arazi, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesindeki kurslara katılan kadınların emeğiyle lavanta bahçesine dönüştürüldü. Midyat ÇATOM Yöneticisi Gülten Erol, “Boş arazilerin üretime kazandırılabileceğini göstermek istiyoruz" dedi.

40 yıldır boş duruyordu: Rengi mora döndü

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Eğlence Mahallesi'ndeki ve yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan 15 dönümlük arazi, Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren ÇATOM kurslarına katılan kadınların çalışmalarıyla yeniden üretime kazandırıldı. Uzun yıllar işlenmeyen araziye dikilen lavanta fideleri, kadınların aylar süren bakımıyla mor renge büründü.

40 yıldır boş duruyordu: Rengi mora döndü 1

Hasat döneminin başlamasıyla kadınlar, lavantaları tek tek toplayarak hasat yaptı.

40 yıldır boş duruyordu: Rengi mora döndü 2

Hasat edilen lavantalar, işlenerek lavanta yağına dönüştürülüyor. Elde edilen yağ, sabun ve farklı ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Satışlardan elde edilen gelirle kadınlar aile bütçelerine katkı sunuyor.

40 yıldır boş duruyordu: Rengi mora döndü 3

"BOŞ ARAZİYİ LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Midyat ÇATOM Yöneticisi Gülten Erol, hasadı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hasadını yaptığımız lavantaların yağını çıkaracağız. Daha sonra bu yağları sabun ve farklı ürünlerimizde kullanarak ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Yaklaşık 15 dönümlük boş bir araziyi lavanta bahçesine dönüştürdük. Burada yaklaşık 20 kadınımız çalışıyor. Her geçen yıl kadın sayımız artıyor. İhtiyaç sahibi kadınlar burada istihdam ediliyor. Amacımız Midyat'ta farkındalık oluşturarak boş kalan arazilerin üretime kazandırılabileceğini göstermek" dedi.

40 yıldır boş duruyordu: Rengi mora döndü 4

"İLK DEFA LAVANTA HASADINA KATILIYORUM"

Kursiyer Hatice Keleş ise "İlk defa lavanta hasadına katılıyorum. Lavantanın kokusu çok güzel. Burada hem öğreniyoruz hem de üretime katkı sağlıyoruz. Midyat'ta böyle bir bahçenin olması mutluluk verici" diye konuştu.

40 yıldır boş duruyordu: Rengi mora döndü 5

"İNSANLARIN GELİP GÖRMESİ GEREKEN BİR YER"

Kursiyer Derya Acar da "Arkadaşlarımızla birlikte lavanta topluyoruz. Buradaki ablalarımız bize yardımcı oluyor. Kokusunu çok beğendim. İnsanların gelip görmesi gereken güzel bir yer. Bu deneyimi yaşadığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

40 yıldır boş duruyordu: Rengi mora döndü 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
lavanta Mardin Midyat arazi
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