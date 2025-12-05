FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 05 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

05 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54,30 TL, motorin fiyatı ise 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Döviz kurlarındaki değişkenlik, akaryakıt maliyetlerini etkileyen önemli bir faktördür. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu fiyatlar, bayiler arasında farklılıklar göstermektedir. Piyasa dinamikleri sürücülerin bütçesini etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 05 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

05 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54,30 TL’dir. Motorin fiyatı ise 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca, döviz kurlarındaki değişkenlik ile bağlantılıdır. Akaryakıt pazarındaki gelişmeler de bunu desteklemektedir. Bu durum sürücülerin günlük maliyetlerini etkileyebilir. Piyasa dinamiklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli değişir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebilir. Benzin ile motorin fiyatları arasında bayilerde farklılık olabilir. Dağıtıcılar, bayilikleri için tavan fiyat belirlemektedir. Bu durum, serbest piyasa koşulları çerçevesinde bir dengeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, her şehirde ve bayide farklı fiyatlar mevcut olabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
