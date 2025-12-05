Akaryakıt fiyatları! 05 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

05 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54,30 TL’dir. Motorin fiyatı ise 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca, döviz kurlarındaki değişkenlik ile bağlantılıdır. Akaryakıt pazarındaki gelişmeler de bunu desteklemektedir. Bu durum sürücülerin günlük maliyetlerini etkileyebilir. Piyasa dinamiklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli değişir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebilir. Benzin ile motorin fiyatları arasında bayilerde farklılık olabilir. Dağıtıcılar, bayilikleri için tavan fiyat belirlemektedir. Bu durum, serbest piyasa koşulları çerçevesinde bir dengeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, her şehirde ve bayide farklı fiyatlar mevcut olabilir.