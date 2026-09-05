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Akaryakıt fiyatları! 05 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 76,90 TL, motorin fiyatı 88,89 TL olarak belirlendi. Akaryakıt piyasasında dalgalanmalar etkili olmaktadır. Özellikle motorin fiyatlarındaki artış, tarım ve ulaştırma sektörlerini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, enflasyonist baskılar yaratma potansiyeli taşırken, benzin fiyatlarındaki değişiklikler de tüketicilerin harcama alışkanlıklarını etkilemektedir. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, yerel bayilerin politikalarından kaynaklanıyor.

Akaryakıt fiyatları! 05 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 76,90 TL, motorin fiyatı ise 88,89 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında hâlâ dalgalanma gösterebilir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, fiyatları etkileyen önemli faktörlerdir. Özellikle motorin fiyatlarındaki artış, tarım sektörünü ve ulaştırma maliyetlerini etkiler. Bu durum, enflasyonist baskılara yol açma potansiyeli taşır. Benzin fiyatlarındaki dalgalanma ise tüketicilerin harcama alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu farklar gözlemlenmektedir. Yerel bayilerin uyguladığı fiyat politikaları, bu farklılığın ana gerekçesidir. Piyasa koşulları da fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri kapsamında tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, akaryakıt alım satımı yaparken dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Çeşitli alternatiflerin değerlendirilmesi, bu süreçte önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 05 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.89
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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