Akaryakıt fiyatları! 05 Mart Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Mart 2026 tarihinde, ülkemizde benzin fiyatı litre başına 58.39 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 60.39 TL oldu.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor. Serbest piyasa koşullarında oluşan bayi fiyatları önemli bir etkendir. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar da fiyatları etkiliyor. Bu nedenle tüketiciler, farklı bayilerden alacakları akaryakıt için fiyat araştırması yapabilir. Bu, ekonomik fayda sağlar.