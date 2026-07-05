Akaryakıt fiyatları! 05 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Temmuz 2026 tarihinde benzin fiyatı litre başına 62.8225 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.60625 TL oldu. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası ham petrol fiyatları ve döviz kurlarının etkisi büyüktür. Güncel fiyatlar şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Özellikle büyük şehirler, bu fiyat farklılıklarını barındırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum, sürüş maliyetlerini etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Tüketicilerin dikkatini çekiyor. Kullanıcılar benzin ve motorin alımında en uygun fiyatı bulmaya çalışıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatları takip etmek önem taşıyor. Bayi bazındaki farklılıklar da göz önünde bulundurulmalı. Dağıtıcıların bayilik sözleşmeleri çerçevesinde belirlediği tavan fiyatlar bulunuyor. Bu da fiyat değişimlerini etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.