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Akaryakıt fiyatları! 05 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı litre başına 62.8225 TL, motorin fiyatı ise 64.60625 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, uluslararası ham petrol fiyatları ve döviz kurlarından etkileniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösteriyor. Tüketiciler, uygun fiyatları bulmak için bayiler arasında karşılaştırma yapmayı tercih ediyor. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar da önemli bir etken.

Akaryakıt fiyatları! 05 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Temmuz 2026 tarihinde benzin fiyatı litre başına 62.8225 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.60625 TL oldu. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası ham petrol fiyatları ve döviz kurlarının etkisi büyüktür. Güncel fiyatlar şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Özellikle büyük şehirler, bu fiyat farklılıklarını barındırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum, sürüş maliyetlerini etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Tüketicilerin dikkatini çekiyor. Kullanıcılar benzin ve motorin alımında en uygun fiyatı bulmaya çalışıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatları takip etmek önem taşıyor. Bayi bazındaki farklılıklar da göz önünde bulundurulmalı. Dağıtıcıların bayilik sözleşmeleri çerçevesinde belirlediği tavan fiyatlar bulunuyor. Bu da fiyat değişimlerini etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Akaryakıt fiyatları! 05 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.82
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
61.3
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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