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Akaryakıt fiyatları! 06 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Haziran 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.94625 TL, motorin fiyatı ise 66.305 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, piyasa koşulları ve uluslararası petrol fiyatlarıyla doğrudan ilişkilidir. Büyük şehirler arasındaki fiyat farklılıkları da dikkat çekmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, bayi bazında değişkenlikler yaşanmaktadır. Tüketicilerin fiyat araştırması yapması, maliyetleri etkileyen önemli bir durumdur.

Akaryakıt fiyatları! 06 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 62.94625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 66.305 TL oldu. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Piyasa koşulları da bu durumu etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler, kullanıcılara yansıyan maliyetleri etkiliyor. Ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulmalı. Uluslararası petrol fiyatları da önemli bir faktör.

Akaryakıt fiyatları! 06 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Akaryakıt fiyatlandırmaları, büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, her bayi farklı fiyat uygulayabilir. Tüketicilerin fiyat araştırması yaparken buna dikkat etmesi gerekiyor. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat belirliyor. Ancak rekabet koşulları ve yerel ihtiyaçlar fiyatların değişmesini sağlıyor. Her şehirde ve bayide akaryakıt fiyatlarında farklılıklar yaşanabiliyor. Bu durum tüketiciler için önemli bir unsurdur.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
70.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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