FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 07 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54,31 TL, motorin fiyatı ise 55,01 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı fiyatlar gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar tarafından belirlenen tavan fiyatlar, rekabeti artırmakta ve fiyatların stabil olmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum tüketicileri etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 07 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54,31 TL. Motorin fiyatı ise 55,00889 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründe sık sık değişebilir. Değişim, genel piyasa koşullarına bağlıdır. Benzin ve motorin fiyatları, günlük olarak artış veya azalış gösterebilir. Bu durum, ulusal ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenir. Fiyatlar arasında epeyce farklılıklar da vardır. Bunun nedeni bölgesel ve bayiye özel uygulamalardır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebilir. Bu durum, tüketicilerin farklı fiyatları değerlendirmesine imkan tanır. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu uygulama, rekabet ortamında güvenlik sağlamaya yardımcı olur. Sonuç olarak, fiyatların daha stabil bir yapıda olması mümkün olur. Genel olarak akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlerle dalgalı bir seyir izler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TPAO'nun Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındıTPAO'nun Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındı
3 günde 300 metrekarelik ev yapacak: Ezber bozan teknoloji3 günde 300 metrekarelik ev yapacak: Ezber bozan teknoloji

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.