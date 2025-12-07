Akaryakıt fiyatları! 07 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54,31 TL. Motorin fiyatı ise 55,00889 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründe sık sık değişebilir. Değişim, genel piyasa koşullarına bağlıdır. Benzin ve motorin fiyatları, günlük olarak artış veya azalış gösterebilir. Bu durum, ulusal ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenir. Fiyatlar arasında epeyce farklılıklar da vardır. Bunun nedeni bölgesel ve bayiye özel uygulamalardır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebilir. Bu durum, tüketicilerin farklı fiyatları değerlendirmesine imkan tanır. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu uygulama, rekabet ortamında güvenlik sağlamaya yardımcı olur. Sonuç olarak, fiyatların daha stabil bir yapıda olması mümkün olur. Genel olarak akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlerle dalgalı bir seyir izler.