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Akaryakıt fiyatları! 08 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

8 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62,94625 TL, motorin fiyatı ise 66,305 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarına bağlıdır. Sürücüler, benzin ve motorin alımında bayiler arasındaki fiyat farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişiklik gösterir. Akaryakıt alırken dikkatli olmak önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 08 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

08 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62,94625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 66,305 TL olarak belirlenmiştir. Yakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte ham petrol fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Bu durum, sürücülerin akaryakıt alım kararlarını etkileyen önemli bir faktördür. Günümüzde akaryakıt fiyatları, ulusal ve yerel düzeyde aktif olarak izlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 08 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Akaryakıt fiyatları, sürekli olarak zam ve indirimlere tabidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterir. Bayiler arasında fiyat farklılıkları olabilir. Bayi fiyatları piyasa koşullarında oluşur. Ancak dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirler. Bu tavan fiyatlar, bayilerinin fiyatlarını etkileyebilir. Tüketicilerin akaryakıt alırken dikkatli olmaları büyük önem taşır.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
70.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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