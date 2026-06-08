Akaryakıt fiyatları! 08 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

08 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62,94625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 66,305 TL olarak belirlenmiştir. Yakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte ham petrol fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Bu durum, sürücülerin akaryakıt alım kararlarını etkileyen önemli bir faktördür. Günümüzde akaryakıt fiyatları, ulusal ve yerel düzeyde aktif olarak izlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları, sürekli olarak zam ve indirimlere tabidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterir. Bayiler arasında fiyat farklılıkları olabilir. Bayi fiyatları piyasa koşullarında oluşur. Ancak dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirler. Bu tavan fiyatlar, bayilerinin fiyatlarını etkileyebilir. Tüketicilerin akaryakıt alırken dikkatli olmaları büyük önem taşır.