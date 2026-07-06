FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Temmuz ayında emekli maaşlarının güncellenmesiyle birlikte bankaların promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Maaşını taşımayı ya da taahhüdünü yenilemeyi planlayan milyonlarca emekli, güncel promosyon tutarlarını araştırmaya başladı.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)
Aleyna Türkmen

Emekli maaşlarındaki artışın ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi. Milyonlarca emekli en yüksek ödemeyi sunan bankaları araştırırken, promosyon yarışında rakamlar da yükseldi.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 1

Bankaların promosyon kampanyaları ve tutarlar, emekli maaşına ve istenilen koşulların sağlanmasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle promosyon kampanyalarıyla ilgili ayrıntıların detaylı şekilde araştırılması önem taşıyor. İşte promosyon kampanyalarında banka banka son rakamlar:

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 2

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade sunuluyor.

Bunun yanı sıra ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira, dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti, yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sunulurken ayrıca mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 3

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 4

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 5

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 6

DENİZBANK

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 7

TEB

Emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuluyor. Emekli maaşı bankaya taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 8

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 9

QNB

Emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti) 10

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu imkanı, ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı sunuluyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda 104,90 olduReel efektif döviz kuru endeksi haziranda 104,90 oldu
Türkiye'nin okul kıyafeti üreten firması iflas etti: Konkordato süreci kurtarmaya yetmediTürkiye'nin okul kıyafeti üreten firması iflas etti: Konkordato süreci kurtarmaya yetmedi

Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA İş Bankası Ziraat Bankası banka promosyonları emekli Emekli promosyon ücretleri emekli promosyon kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek!

Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek!

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.