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Akaryakıt fiyatları! 09 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Haziran 2026 tarihli akaryakıt fiyatları benzin için 62,95 TL, motorin için ise 66,31 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında dalgalanmalar ve üretim maliyetleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bayilerin fiyatları farklılık arz edebilir. Kullanıcıların yakıt alımında fiyat karşılaştırması yapmaları, maliyetleri optimize etme açısından oldukça faydalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 09 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatı 62,95 TL, motorin fiyatı ise 66,31 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Uzun dönemli veriler incelendiğinde bazı faktörler göze çarpıyor. Üretim maliyetleri, uluslararası piyasalardaki hareketlilik ve talep, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 09 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yerel bayilerin fiyatları farklılık gösterebilir. Akaryakıt pompa fiyatları sadece zam ve indirimlerle değişmiyor. Bayilerin kendi belirlediği tavan fiyatlar da fiyatlandırmayı etkiliyor. Kullanıcıların yakıt alırken farklı noktalar arasında fiyat karşılaştırması yapmaları önemlidir. Bu, maliyetleri minimize etmek açısından faydalı olacaktır.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
70.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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