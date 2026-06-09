Akaryakıt fiyatları! 09 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatı 62,95 TL, motorin fiyatı ise 66,31 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Uzun dönemli veriler incelendiğinde bazı faktörler göze çarpıyor. Üretim maliyetleri, uluslararası piyasalardaki hareketlilik ve talep, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yerel bayilerin fiyatları farklılık gösterebilir. Akaryakıt pompa fiyatları sadece zam ve indirimlerle değişmiyor. Bayilerin kendi belirlediği tavan fiyatlar da fiyatlandırmayı etkiliyor. Kullanıcıların yakıt alırken farklı noktalar arasında fiyat karşılaştırması yapmaları önemlidir. Bu, maliyetleri minimize etmek açısından faydalı olacaktır.